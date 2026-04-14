El mercado del alquiler en España atraviesa en 2026 uno de sus momentos regulatorios más intensos de los últimos años. Dos normas conviven y se superponen: la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994, que sigue siendo la base del sistema, y la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, que introdujo cambios de fondo. A eso se suma, desde el 22 de marzo, un decreto de urgencia que añade una capa más de protección para los inquilinos. El resultado es un escenario en el que la subida del alquiler tiene límites concretos, pero que varían según cuándo se firmó el contrato, quién es el propietario y si hay o no acuerdo entre las partes. Entender esas diferencias es clave antes de aceptar o rechazar cualquier actualización de renta. Desde el 1 de enero de 2026 ya no se aplica el límite fijo del 3% que estuvo vigente en 2024 y 2025. El sistema cambió: los contratos firmados después del 26 de mayo de 2023 se actualizan según el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), publicado mensualmente por el INE y definido como el valor mínimo entre la tasa de variación anual del IPC, la tasa de variación anual de la inflación subyacente y una media ajustada de ambas. La lógica es que el alquiler no pueda crecer más rápido que los precios en su conjunto. El IRAV de febrero de 2026 se situó en el 2,16%. Desde el 21 de marzo de 2026, el Real Decreto-ley 8/2026 establece además un tope adicional del 2% para vivienda habitual hasta diciembre de 2027, de modo que, si el IRAV supera ese porcentaje, el límite aplicable es el 2%. Para los contratos anteriores al 26 de mayo de 2023, la actualización anual de la renta se hace con el IPC, que en marzo de 2026 se situó en el 2,3%. Si el propietario es un gran tenedor, el límite del 2% se aplica en todo caso, incluso aunque haya acuerdo entre las partes. Si no es gran tenedor, las partes pueden pactar libremente un porcentaje distinto, pero si no hay acuerdo, el tope es igualmente el 2%. La actualización del alquiler solo puede realizarse una vez al año, en la fecha de revisión pactada, aplicando el índice correspondiente. El propietario no puede actualizar sin avisar con mínimo 30 días de antelación, ni aplicar subidas retroactivas, ni imponer un porcentaje superior al índice. Si lo intenta, la actualización es nula: el inquilino puede rechazarla por escrito y acudir a la OMIC, a asociaciones de consumidores o a los tribunales. El Real Decreto-ley 8/2026, publicado en el BOE el 21 de marzo y en vigor desde el día siguiente, aprueba también una prórroga extraordinaria de hasta dos años para los contratos de arrendamiento de vivienda habitual cuyo período de prórroga obligatoria o tácita finalice antes del 31 de diciembre de 2027. El propietario está obligado a aceptarla, salvo que haya acuerdo entre las partes con otras condiciones, se haya firmado un nuevo contrato, o el arrendador haya comunicado en plazo la necesidad de ocupar la vivienda. El decreto se aprobó como medida de emergencia ante el impacto económico del conflicto en el Golfo Pérsico y la negativa de muchas comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado, lo que dejaba sin cobertura a una parte importante del territorio. No se trata de una reforma estructural de la LAU, sino de una intervención de emergencia con fecha de caducidad. Queda pendiente su convalidación parlamentaria, aunque por el momento está en vigor y sus efectos son de obligado cumplimiento.