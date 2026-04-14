Al viajar a Estados Unidos con una visa de turista B1/B2, existe una confusión frecuente entre los viajeros, en especial entre aquellos con viajes poco frecuentes. Muchos pasajeros creen que el límite de permanencia está fijado en 15, 30 o 90 días. Sin embargo, esa idea es incorrecta. La duración real de la estadía no está determinada por la visa en sí, sino por la decisión del oficial de inmigración al momento del ingreso. La referencia oficial ofrecida por Estados Unidos para saber cuánto tiempo puede permanecer un visitante es el formulario I-94 disponible en el sitio web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Allí figura la fecha “Admit until”, que indica el último día autorizado de permanencia en Estados Unidos. El documento más importante para los visitantes no es la visa estampada en el pasaporte, sino el registro electrónico I-94. Según indica la información oficial, se debe “revisar la fecha ‘Admit until’ en el formulario I-94 para saber cuánto tiempo podés permanecer en los Estados Unidos”. Este registro puede consultarse en línea y refleja la decisión del oficial migratorio. Es decir, dos personas con la misma visa pueden recibir distintos plazos de estadía dependiendo de su caso particular al ingresar. Uno de los puntos más relevantes es que la visa funciona únicamente como permiso de entrada, no como garantía de permanencia. El propio texto lo deja claro: “El tiempo que un visitante internacional tiene permitido permanecer en los Estados Unidos, lo determina el oficial de inmigración al momento de su llegada”. Además, se enfatiza que no debe confundirse con la vigencia del documento: “No la fecha de vencimiento de tu visa de visitante B1 / B2”. Esto significa que incluso con una visa válida por años, la estadía puede ser mucho más corta. El sitio oficial del Departamento de Seguridad Nacional establece condiciones estrictas de uso y acceso a la información. Entre ellas, se aclara que es un portal destinado a uso personal: “Usted está autorizado a usar este sitio solo para fines personales y no comerciales”. Estas condiciones refuerzan la importancia de utilizar el sistema de manera adecuada y consultar directamente la información oficial para evitar errores que puedan afectar el estatus migratorio.