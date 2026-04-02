Aunque todavía falta más de un año para las elecciones presidenciales, Javier Milei ya dio indicios de que irá por una segundo mandato en 2027. Las principales encuestadoras del país ya empiezan a medir el termómetro social y la intención de voto de los argentinos, así como la imagen de cada uno de los principales dirigentes políticos. La última encuesta nacional de opinión pública y posicionamiento de Isasi/Burdman, hecha del 20 al 26 de marzo sobre un total de 2190 casos en todo el país, refleja un panorama políticamente favorable para Milei. El sondeo muestra que la imagen personal de Javier Milei se ubica en 46%, frente a una negativa del 42%. En tanto, el 47% aprueba la gestión del mandatario y el 43% la desaprueba. Además, mide la intención de voto de la gente de cara a los próximos comicios de 2027. Ante la pregunta “si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿usted votaría por la reelección de Milei, o contra la reelección de Milei?“, el 46% dijo que se inclina por la reelección, mientras que el 39% se mostró en contra. Ahora bien, ante la consulta específica “si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿por cuál de las siguientes fuerzas políticas votaría usted?“, La Libertad Avanza obtuvo una clara diferencia. LLA consiguió un 44% frente al 20% del peronismo, encolumnado por Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa. La mayoría de los argentinos (25%) resaltaron la corrupción como el principal problema del país. A la lista de problemas le siguen el desempleo (21%), la inflación (12%), la pobreza (11%), la inseguridad (9%), la educación pública (7%), la salud (2%) y el narcotráfico (1%). Según publicó El Cronista, otra encuesta midió a todos los miembros del gabinete de Javier Milei. El estudio, realizado por la Universidad de San Andrés, evaluó la imagen de los 11 ministros que integran el equipo del Presidente y la percepción pública en torno a los principales referentes del oficialismo mostró un considerable desgaste social. Los resultados del sondeo, que recabó la opinión de 1008 personas en todo el país entre el 10 y 17 de marzo, dejaron un dato negativo para el elenco ministerial ya que ninguno de los funcionarios logró un diferencial de imagen positivo. Diego Santilli se posicionó como el integrante del Gabinete con mayor valoración bruta. El ministro del Interior lideró el ranking al registrar un 28% de imagen positiva. Su diferencial negativo fue de -17 puntos porcentuales. Junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller Pablo Quirno presentan los diferenciales negativos más bajos (los dos últimos con una marca de -15). Le siguió el ministro de Economía, Luis Caputo, con un apoyo del 26%, guarismo que comparte con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el caso de ambos, el nivel de rechazo fue de 30% y 32%, respectivamente. Los funcionarios de menor aprobación son Lugones y Mahiques, con apenas un 10% de imagen positiva. Aquí conviene hacer una distinción: en el caso del titular de Justicia, su baja performance puede asociarse con su reciente desembarco en el Gabinete. El responsable de la cartera sanitaria cayó en la consideración de la opinión pública con el conflicto en el Garrahan y nunca volvió a tomar vuelo.