El router es el dispositivo fundamental encargado de distribuir la conexión a internet en el hogar, permitiendo el acceso a teléfonos móviles, computadoras y otros aparatos. Sin embargo, el rendimiento del WiFi puede verse afectado por diversos factores, tales como la ubicación del dispositivo, la presencia de objetos circundantes o posibles interferencias. Por esta razón, en las redes sociales se difunden numerosos trucos caseros que aseguran mejorar su funcionamiento de manera sencilla. Entre estos, se sugiere la alternativa de colocar un tenedor envuelto en aluminio. Según la cuenta de TikTok @estoestrucomania, hay ocasiones en las que el WiFi no abarca toda la vivienda. Este es un inconveniente molesto, pero que podría resolverse mediante un consejo sencillo. El tiktoker indicó que es suficiente con tomar un tenedor cualquiera y cubrirlo completamente con papel aluminio , asegurándose de no dejar ningún espacio. De este modo, se debe colocar este utensilio en posición vertical sobre el dispositivo para que la señal se extienda por toda la casa. Se ha difundido la noción de que el tenedor y el aluminio, al estar compuestos de metal, podrían desempeñar la función de una especie de antena o disipador, contribuyendo a reducir las fluctuaciones en la señal Wi‑Fi. Esta teoría se fundamenta en las propiedades conductoras del material, aunque carece de un respaldo técnico sólido que la justifique. Quienes apoyan este método argumentan que situar un tenedor con aluminio sobre el router podría ayudar a estabilizarlo o incluso a optimizar la distribución de la señal. No obstante, en la mayoría de los casos, estas afirmaciones se sustentan más en creencias populares relacionadas con la tecnología que en evidencias científicas verificables. En otras ocasiones, el motivo es mucho más pragmático: añadir peso. Cuando el router es ligero, puede moverse con facilidad debido a la tensión de los cables y colocar un objeto actúa como un recurso improvisado para prevenir su desplazamiento. Los especialistas en redes y tecnología concuerdan en que no existe evidencia científica que respalde la afirmación de que colocar ciertos elementos sobre el router mejore la conexión a internet. Entre las razones que sustentan esta postura, se destacan las siguientes: