La compra de visa sirve como cobertura para mantener anclada las expectativas inflacionarias y también para cubrirse de la mayor volatilidad global El peso argentino se destaca como la moneda de mejor rendimiento durante la guerra en el mercado emergente El riesgo país se mueve en línea con sus pares y con la reciente baja, vuelve a ponerse en discusión la posibilidad del regreso a los mercados internacionales de deuda Conversamos con Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach sobre la actualidad macro local e internacional y las oportunidades de inversión. En medio de la guerra del Banco Central no solo siguió comprando dólares, sino que aceleró dicho proceso La compra de visa sirve como cobertura para mantener anclada las expectativas inflacionarias y también para cubrirse de la mayor volatilidad global El peso argentino se destaca como la moneda de mejor rendimiento durante la guerra en el mercado emergente El riesgo país se mueve en línea con sus pares y con la reciente baja, vuelve a ponerse en discusión la posibilidad del regreso a los mercados internacionales de deuda Conversamos con Joaquin Álvarez, CEO de Fincoach sobre la actualidad macro local e internacional y las oportunidades de inversión.