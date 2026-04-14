El dólar blue hoy martes 14 de abril se ofrece a $ 1385 para la compra y $ 1400 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 130 (contra $ 1530 para la venta). En tanto, el dólar oficial hoy martes 14 de abril cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1385 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa se ubica, de esta forma, $ 20 por detrás del valor el que cerró marzo. Además, se mantiene $ 95 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). Así, la brecha entre el oficial y el informal se ubica en 1,08%. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1800,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. El dólar mayorista se sitúa en $ 1332,30 para la compra y $ 1382,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1675,85. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025; cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el lunes la entidad adquirió u$s 112 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 5365 millones en 52 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.410 millones. El dólar blue hoy martes 14 de abril cotiza a $ 1385 para la compra y $ 1400 para la venta. El dólar CCL o dólar cable hoy martes 14 de abril se consigue a $ 1465,60 para la compra y $ 1469,40 para la venta. El dólar MEP hoy martes 14 de abril se ubica a $ 1402,20 para la compra y $ 1402,80 para la venta. El dólar oficial hoy martes 14 de abril opera a $ 1385. Banco por banco, los precios son: La aceleración de las expectativas de inflación para 2026, que el mercado ya ubica cerca del 30%, reconfigura el mapa de decisiones en pesos y profundiza la batalla por el rendimiento entre el plazo fijo UVA y la curva de los bonos CER. Leé la nota completa en este enlace.