El Fondo ayuda y Washington critica: no hay azar en los mensajes de EE.UU.

El informe sobre Derechos Humanos en el Mundo que elaboró el Departamento de Estado americano, a cargo de Antony Blinken, tiene párrafos llamativamente duros para la Argentina . Habla de instituciones débiles para combatir la corrupción y de un sistema judicial ineficaz y politizado , cuyo lento accionar no ha servido para frenar esas prácticas. Mencionó de manera crítica el hostigamiento retórico que reciben los magistrados y habló de la falta de independencia de la Justicia.

Todas estas menciones componen un mensaje político para el oficialismo, aunque no implican un giro en la relación con la administración de Joe Biden. A juzgar por los apoyos que el Gobierno recibe de parte del FMI , es evidente que Washington es uno de los actores más interesados en que no haya olas en un país que enfrenta un año electoral. La región sigue atravesada por conflictos políticos que tiene en vilo a varias administraciones, como es el caso de Perú y Colombia, y de Brasil y Chile , aunque hoy con menor intensidad.

Aunque de lejos Estados Unidos parezca un país ramificado y disperso, con instancias gubernamentales que se superponen y relaciones de poder complejas, tiene una coordinación política afianzada. El Departamento de Estado ejerce un monitoreo global, alineado con los intereses del Departamento del Tesoro y otras áreas del Ejecutivo, como Justicia o el órgano responsable de administrar el comercio.

Por eso el mensaje que emitió ayer es más un llamado de atención que una amonestación severa. Blinken no necesita consultar al sector privado para criticar los ataques al Poder Judicial: sabe de memoria que siempre son un obstáculo en el menú de cualquier inversor . Estados Unidos ha hecho gestos favorables a la Argentina, y los seguirá haciendo. Pero no solo el gobierno debe tomar nota de esta situación, sino el Frente de Todos en su conjunto.

El hostigamiento a los jueces es un acto recurrente del kirchnerismo, que también puso en la mira el acuerdo con el FMI. Cristina Kirchner, en su última presentación, llamó a la dirigencia a ponerse de acuerdo para renegociar sus condiciones. Su hijo Máximo es partidario, directamente, de ignorar sus consejos.

Esta semana la Argentina debía pagarle al FMI dos vencimientos por un monto cercano a u$s 2800 millones. El organismo aceptó retrasar el cobro, para que quede calzado con el próximo desembolso, así no complica más el nivel de reservas. Ni el Fondo ni Blinken generan mensajes sueltos: no hay azar con EE.UU.