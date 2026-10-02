La entrega tiene cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país.

Abelardo De La Espriella habría pedido quitar visas a más de 20 políticos: Marta Peralta y Euclides Torres ya fueron sancionados

Prosperidad Social ya inició la cuarta transferencia monetaria de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de 2026, un giro que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre. Para esta jornada, la entidad destinó $346.342 millones que serán distribuidos entre 804.478 hogares en situación de pobreza.

De acuerdo con la información oficial, la entrega tiene cobertura en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país. Frente al tercer ciclo de 2026, el presupuesto aumentó 5,4%, mientras que la cobertura creció 4,3%, equivalente a 32.924 hogares adicionales.

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Devolución del IVA en octubre de 2026?

El calendario establecido por Prosperidad Social contempla la entrega de la cuarta transferencia desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre de 2026.

La entidad recordó que los hogares deben recibir el dinero de acuerdo con la programación correspondiente y en el municipio asignado. Además, las transferencias no son acumulables para ciclos posteriores, por lo que los beneficiarios deben estar atentos al plazo definido para retirar los recursos cuando corresponda.

¿Cuánto dinero destinó Prosperidad Social para los subsidios de octubre?

Para esta cuarta transferencia, Prosperidad Social asignó $346.342 millones destinados a atender a 804.478 hogares.

La entidad explicó que este monto representa un aumento de $17.604 millones frente al ciclo 3 de 2026, es decir, un incremento presupuestal del 5,4%. También aumentó el número de hogares cubiertos, con 32.924 beneficiarios adicionales respecto de la entrega anterior.

Dentro de los hogares incluidos en esta jornada:

605.064 hogares reciben el beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de seis años.

55.722 hogares son atendidos por ser cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

La entidad también recordó que las transferencias monetarias no se acumulan para ciclos posteriores.

¿Quiénes son los nuevos beneficiarios de Renta Ciudadana?

En el segundo proceso de focalización de 2026 fueron identificados 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado.

De ese universo, 72.382 hogares ingresaron como nuevos participantes en esta cuarta transferencia. De ellos, 64.457 fueron incorporados mediante Sisbén IV y 7.925 corresponden a comunidades indígenas.

Prosperidad Social señaló que cerca del 92% de las nuevas incorporaciones corresponde a familias priorizadas con niños menores de seis años, uno de los grupos contemplados dentro de la atención de la Línea Valoración del Cuidado.

¿Qué pasó con los pagos de Renta Ciudadana durante la transición al RUI?

La implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI) tuvo efectos sobre la operación y los tiempos inicialmente previstos para el pago de este ciclo.

Ante esta situación, Prosperidad Social realizó una revisión técnica y jurídica para mantener la atención de los hogares vinculados durante el período de transición definido por el Departamento Nacional de Planeación.

Para esta cuarta entrega se utilizaron las bases del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo de 2026 y al 27 de julio de 2026, lo que también permitió incorporar nuevos hogares en situación de pobreza extrema.

¿Cómo se entregan los subsidios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Prosperidad Social estableció que las transferencias se entregarán en el municipio asignado, según la programación correspondiente a cada hogar.

Para este ciclo, los recursos se entregarán principalmente mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y en el Gestor de Información Financiera de Prosperidad Social.

La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

La entidad también aclaró las condiciones para recibir el dinero: no se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

¿Qué requisitos verificó Prosperidad Social para esta cuarta transferencia?

Para esta entrega también se verificaron las corresponsabilidades relacionadas con salud y educación. Los resultados reportados por Prosperidad Social fueron los siguientes: