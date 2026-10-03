El producto incorpora un forro de papel aluminio y un relleno de espuma de poliéster que ayuda a conservar la temperatura de los alimentos por más tiempo.

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La lonchera térmica de 2 niveles Red Flag se consigue en Tiendas D1 por $19.900 y está diseñada para transportar alimentos de manera práctica, especialmente para quienes necesitan llevar su comida durante varias horas. Su estructura incorpora un forro de papel aluminio y un relleno de espuma de poliéster que ayuda a conservar la temperatura de los alimentos por más tiempo.

El producto tiene un formato portátil y cuenta con espacio interior para llevar recipientes de buen tamaño. Además, sus dos niveles permiten organizar diferentes alimentos dentro de una misma lonchera, una característica que puede resultar útil para llevar almuerzo, refrigerios u otras preparaciones.

¿Cuánto cuesta la lonchera térmica de 2 niveles de D1?

La lonchera térmica Red Flag cuesta $19.900 en Tiendas D1, por lo que se mantiene por debajo de la barrera de los $20.000.

El producto se comercializa en presentación de una unidad y está disponible en colores azul, gris y negro. Su precio puede resultar una alternativa para quienes buscan una lonchera para transportar comida sin tener que gastar una suma elevada .

¿Cómo es la lonchera térmica de 2 niveles que vende D1?

La lonchera tiene unas dimensiones de 24 x 16 x 22 centímetros y fue diseñada para facilitar el transporte de alimentos. Su formato de dos niveles permite distribuir mejor los recipientes y aprovechar el espacio disponible en el interior.

De acuerdo con la descripción del producto, también es una opción compacta y ligera para llevar las comidas a diferentes lugares, ya sea durante la jornada laboral, actividades fuera de casa o desplazamientos.

El producto tiene un formato portátil y cuenta con espacio interior para llevar recipientes de buen tamaño. Tiendas D1

¿La lonchera de D1 mantiene la temperatura de los alimentos?

La lonchera térmica de D1 está diseñada para ayudar a mantener la temperatura de los alimentos durante más tiempo. Su interior cuenta con un forro compuesto por papel aluminio y un relleno de espuma de poliéster, elementos que forman parte de su estructura térmica.

La descripción señala que esta característica contribuye a conservar la frescura y el sabor de las comidas. Sin embargo, el producto no especifica un número determinado de horas durante las cuales pueda garantizarse una temperatura concreta.

¿De qué material está hecha la lonchera térmica Red Flag?

La lonchera está fabricada principalmente en poliéster. Su composición exterior es 100% poliéster, mientras que el interior incorpora un forro de 100% papel aluminio y un relleno de 100% espuma de poliéster.

Esta combinación está pensada para ofrecer una estructura liviana y facilitar el transporte de alimentos, además de aportar el aislamiento necesario para ayudar a conservar su temperatura.

¿Cómo cuidar la lonchera térmica de D1?

Para conservar la lonchera en buenas condiciones, se recomienda mantenerla limpia y seca después de cada uso. También es importante utilizarla para transportar alimentos de manera organizada y evitar almacenar comidas durante períodos superiores a los recomendados para su conservación.