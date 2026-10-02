La convocatoria corresponde al último contingente de incorporación de 2026 y estará abierta durante octubre.

El Ejército Nacional de Colombia inició en octubre la última convocatoria de 2026 para quienes quieran incorporarse y prestar el servicio militar. Se trata del cuarto contingente del año, un proceso que estará habilitado durante todo el mes para los jóvenes que cumplan con las condiciones establecidas por la institución.

Durante el período de convocatoria, los interesados podrán iniciar el proceso de incorporación a través de los canales dispuestos por el Ejército Nacional o acercarse al Distrito Militar correspondiente para recibir orientación sobre las diferentes etapas.

El proceso está dirigido a colombianos de 18 años hasta un día antes de cumplir 24, siempre que sean declarados aptos y cumplan con los requisitos correspondientes. La convocatoria contempla la participación de hombres y mujeres, en el caso de las mujeres, el servicio militar es voluntario.

¿Cuándo comienza la última convocatoria del servicio militar en 2026?

El proceso de incorporación del cuarto contingente de 2026 comenzó el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el 31 de octubre. De esta manera, quienes quieran participar tendrán todo el mes para iniciar su registro y avanzar en las etapas establecidas por las autoridades de reclutamiento.

La inscripción no implica el ingreso automático a las filas ya que los aspirantes deben completar el proceso correspondiente y superar las evaluaciones y controles establecidos por el Ejército. La normativa señala que los ciudadanos declarados aptos pueden ser incorporados desde la mayoría de edad hasta faltando un día para cumplir los 24 años.

El Ejército Nacional prepara su última incorporación de 2026 con una convocatoria abierta durante octubre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Quiénes pueden inscribirse al servicio militar?

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres colombianos que hayan cumplido 18 años y todavía no hayan cumplido 24. Para ingresar deben cumplir las condiciones exigidas por el proceso de incorporación y ser declarados aptos para prestar el servicio.

La legislación establece que el servicio militar para las mujeres es voluntario. En todos los casos, la incorporación queda sujeta al cumplimiento de los requisitos y a las etapas de selección correspondientes. La Ley 1861 también establece que el personal voluntario tiene prelación para el servicio frente a quienes resulten seleccionados mediante sorteo, cuando este corresponda.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

Los jóvenes interesados en prestar el servicio militar pueden iniciar el proceso de incorporación a través del portal oficial del Ejército Nacional , donde deben registrar sus datos y seguir las instrucciones correspondientes. También pueden acercarse al Distrito Militar que les corresponda para recibir información y continuar con las diferentes etapas del proceso.

La inscripción es solo el primer paso y no significa que la persona sea incorporada automáticamente. Después del registro, los aspirantes deben avanzar por las etapas establecidas por las autoridades de reclutamiento, que incluyen la revisión de la documentación y las evaluaciones necesarias para determinar si cumplen las condiciones para ingresar.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Para participar en la convocatoria, los aspirantes deben ser colombianos y tener entre 18 años y menos de 24 años al momento de la incorporación. La convocatoria está abierta tanto para hombres como para mujeres, aunque para estas últimas la prestación del servicio militar es voluntaria.

Además de cumplir con el rango de edad, los postulantes deben superar las evaluaciones previstas por el Ejército y acreditar la documentación solicitada durante el proceso. La incorporación queda condicionada a que sean declarados aptos y cumplan con las demás condiciones establecidas por la normativa vigente.

¿Cuánto pagan por prestar el servicio militar en Colombia?

Los jóvenes que finalmente son incorporados al servicio militar reciben una bonificación mensual, por lo que no se trata de un pago por realizar la inscripción. La normativa establece que esta bonificación corresponde a un porcentaje del salario mínimo mensual legal vigente y ha tenido incrementos progresivos durante los últimos años.

Además del dinero mensual, quienes prestan el servicio cuentan con beneficios como alimentación, alojamiento, vestuario y atención en salud durante su permanencia en las Fuerzas Militares. Al finalizar el servicio también pueden acceder a una bonificación de licenciamiento, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

Por eso, para la convocatoria de octubre, es importante aclarar que inscribirse no garantiza el cobro de la bonificación, primero se debe superar el proceso de selección y ser incorporado efectivamente para prestar el servicio militar.