Este destino ubicado en Villavieja, Huila, combina paisajes áridos y formaciones naturales con cielos de baja contaminación lumínica, ideales para observar estrellas y otros fenómenos astronómicos.

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En el departamento del Huila existe un destino que parece salido de otro planeta por sus paisajes áridos, sus formaciones rocosas y sus particulares tonalidades rojizas y grises. Se trata del Desierto de La Tatacoa, ubicado en el municipio de Villavieja, Colombia, un lugar que durante el día sorprende por sus paisajes y que por la noche se convierte en uno de los principales destinos de Colombia para observar el cielo.

Aunque es conocido como un desierto, La Tatacoa es en realidad una zona árida atravesada por formaciones y cañones que fueron moldeados por la erosión. Colombia Travel destaca sus tonos rojizos y grises, además de sus condiciones naturales para el turismo astronómico.

El destino también se destaca por sus cielos despejados y sus bajos niveles de contaminación lumínica. Su ubicación, cercana al Ecuador terrestre, permite observar estrellas y constelaciones de ambos hemisferios, además de fenómenos como lluvias de meteoros.

El paisaje rojizo que hace que La Tatacoa parezca de otro planeta

Uno de los principales atractivos de La Tatacoa es el paisaje que rodea sus caminos ya que la erosión ha formado cañones, senderos y estructuras de tierra que adquieren diferentes tonalidades según la zona del desierto.

Colombia Travel divide algunos de los sectores más conocidos entre la Parte Roja, conocida como El Cusco, y la Parte Gris, denominada Los Hoyos. En estos lugares los visitantes pueden recorrer senderos y observar las particulares formaciones del terreno, que generan un paisaje muy diferente al de otras regiones de Colombia.

La Tatacoa tiene un clima seco y cálido, y las temperaturas pueden ser elevadas durante el día. Por eso, los recorridos por las zonas áridas suelen realizarse teniendo en cuenta las horas de mayor exposición al sol.

El destino turístico del Huila se destaca por sus particulares formaciones de tierra y por las condiciones de sus cielos nocturnos, que permiten observar constelaciones de ambos hemisferios. (Imagen Ilustrativa) Shutterstock

La Tatacoa tiene condiciones ideales para observar las estrellas

La Tatacoa es reconocida como un lugar destacado para el astroturismo, debido a su ubicación geográfica, sus cielos despejados, la baja contaminación lumínica y las condiciones de humedad de la zona.

De acuerdo con Huila Travel, su ubicación, aproximadamente a tres grados de latitud norte del Ecuador terrestre, permite observar constelaciones de los hemisferios norte y sur. También señala que las condiciones del cielo favorecen la observación de lluvias de meteoros, eclipses y diferentes cuerpos celestes.

Colombia Travel también destaca a La Tatacoa entre los destinos del país para el turismo astronómico y señala que sus condiciones permiten observar numerosas constelaciones y otros fenómenos celestes. Por eso, el lugar atrae tanto a aficionados a la astronomía como a turistas que simplemente buscan contemplar un cielo nocturno diferente.

¿Qué se puede hacer durante una visita al desierto?

Durante el día, una de las alternativas es recorrer las diferentes zonas de La Tatacoa y conocer sus formaciones naturales. Entre los lugares mencionados por Colombia Travel aparecen los senderos de Cusco y Los Hoyos, además del Valle de los Xilópalos y el Valle de los Deseos. También es posible contratar recorridos guiados o desplazarse por las zonas del desierto en diferentes medios de transporte.

Cuando llega la noche, el principal atractivo pasa a ser el cielo. El Observatorio Astronómico de La Tatacoa, ubicado en el municipio de Villavieja, cuenta con un telescopio electrónico y ofrece sesiones de observación acompañadas por explicaciones sobre el cielo y los cuerpos celestes.

Otra alternativa es el Observatorio Astrosur, un espacio privado ubicado en la vereda Palmira de Villavieja que aprovecha las condiciones de baja contaminación lumínica de la zona para realizar actividades de astronomía, observación y astrofotografía.

¿Dónde queda el Desierto de La Tatacoa y cómo llegar?

La Tatacoa está ubicada en Villavieja, en el departamento del Huila, el municipio se encuentra a unos 37 kilómetros de Neiva por carretera, mientras que desde el casco urbano de Villavieja se puede continuar hacia el desierto por una vía pavimentada.

La cercanía con Neiva permite combinar la visita al desierto con un recorrido por otros atractivos del Huila. Para quienes llegan específicamente por el turismo astronómico, la recomendación es contemplar una estadía que permita recorrer el paisaje durante el día y aprovechar las condiciones del cielo después del atardecer.

De esta manera, La Tatacoa ofrece dos experiencias diferentes en un mismo destino ya que durante el día, un paisaje árido de tonos rojizos y grises que le da su particular aspecto, y durante la noche, un cielo con condiciones especialmente favorables para la observación de estrellas y otros fenómenos astronómicos.