La aerolínea estatal conectará Montería con Ciudad de Panamá desde el aeropuerto Los Garzones, que fue adecuado para recibir operaciones internacionales.

Colombia tendrá una nueva conexión aérea internacional operada por su aerolínea estatal. Satena confirmó que estrenará la ruta Montería-Ciudad de Panamá, un vuelo que permitirá conectar directamente al Caribe colombiano con el aeropuerto internacional de Tocumen.

La nueva operación también marcará un hito para el aeropuerto Los Garzones de Montería, que fue sometido a obras para habilitar su operación internacional. Las autoridades esperan que la conexión impulse el turismo y facilite los intercambios comerciales y empresariales de la región.

¿Cuándo comenzará el vuelo de Satena a Panamá y qué avión utilizará?

La nueva ruta tendría tres frecuencias semanales entre Montería y Ciudad de Panamá. Según la información preliminar, Satena utilizará aviones Embraer ERJ-145, aeronaves de capacidad media que pueden transportar alrededor de 50 pasajeros.

Los tiquetes para esta nueva conexión comenzarían a estar disponibles a partir del 3 de octubre, mientras que el vuelo inaugural está previsto para el 26 de octubre.

Por ahora, Satena no ha informado los precios ni los horarios exactos de operación. La nueva conexión permitirá que Montería tenga un enlace directo con Panamá y, a través de ese aeropuerto internacional, mayores posibilidades de conexión con otros destinos.

Satena estrenará vuelo internacional entre Montería y Ciudad de Panamá

La aerolínea estatal Satena estrenará la ruta Montería-Ciudad de Panamá, con vuelos entre el aeropuerto Los Garzones, en Córdoba, y el aeropuerto internacional de Tocumen. De esta manera, la compañía retomará sus operaciones internacionales después de la suspensión de la ruta que anteriormente conectaba Bogotá con Valencia, Venezuela.

Mateo Arjona, presidente de Satena, señaló que el nuevo servicio busca acercar las regiones de Colombia a mayores oportunidades de conectividad.

Los Garzones recibió obras y permisos para operar vuelos internacionales y ahora será la base de la nueva ruta de Satena hacia Panamá. Satena

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, en diálogo con RED+ NOTICIAS aseguró que la ciudad tendrá así su primer viaje internacional directo, sin depender de conexiones con Bogotá o Medellín para llegar a Panamá. “Montería va a tener esa conexión directa con Panamá, ya no solo con Bogotá y Medellín. Será nuestro primer viaje internacional. Nos va a permitir conectarnos con Panamá, que finalmente es una conexión con el mundo entero”, exclamó.

Aeropuerto Los Garzones fue renovado para recibir vuelos internacionales

La nueva ruta de Satena pondrá en funcionamiento internacional al aeropuerto Los Garzones de Montería, que durante los últimos meses adelantó el proceso necesario para recibir vuelos de este tipo.

La terminal obtuvo permisos y habilitaciones de entidades como Migración Colombia, el ICA, la DIAN y la Policía Nacional, entre otras autoridades. Además, para la primera fase de internacionalización se realizó una inversión de $4.103 millones a través de la concesión Airplan.

La nueva conexión aérea comenzará a operar el 26 de octubre y permitirá a Montería tener un enlace directo con el aeropuerto de Tocumen. Airplan

Las obras incluyeron la separación de los flujos de pasajeros y la adecuación de los controles que deben realizar las diferentes autoridades durante los procesos de salida y llegada internacional. Con esta infraestructura, el aeropuerto podrá atender el nuevo enlace entre Montería y Panamá.