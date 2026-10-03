Makro Colombia tiene disponible una cafetera Oster que se destaca por su precio de menos de $100.000. Se trata de un modelo con capacidad para preparar hasta cinco tazas de café, pensado para quienes buscan un electrodoméstico práctico para utilizar en el hogar.

La Cafetera Oster Negra de 5 Tazas se puede comprar por $99.900 en Makro, según el precio informado en su catálogo. El producto se comercializa en una presentación de una unidad y pertenece a la categoría de cafeteras y teteras.

El modelo está fabricado con plástico y vidrio y cuenta con una jarra diseñada específicamente para utilizarse con el aparato. La ficha del producto también incluye una serie de recomendaciones de seguridad relacionadas con el uso y cuidado de la jarra y del electrodoméstico.

Cafetera Oster de 5 tazas: cuánto cuesta en Makro

El precio informado por Makro para la cafetera es de $99.900, por lo que se encuentra por debajo de los $100.000. El producto tiene el SKU 170529 y se comercializa en una presentación de una unidad.

La ficha indica que está fabricada con plástico y vidrio, aunque no especifica en detalle las dimensiones, ya que aparecen como variables según la referencia. Por sus características, está pensada para preparar hasta cinco tazas de café.

El electrodoméstico de Oster se consigue por $99.900 en Makro Colombia. Captura de pantalla de Makro Colombia

Cómo es la cafetera Oster que vende Makro

La cafetera tiene un diseño de color negro y combina una estructura de plástico con una jarra de vidrio. La ficha del producto no detalla otras funciones o especificaciones técnicas, por lo que esos datos pueden variar según la referencia comercial.

Makro también incluye recomendaciones de seguridad para su utilización. Entre ellas, señala que la jarra está diseñada específicamente para utilizarse con este aparato y que no debe colocarse sobre una estufa. También recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, como lavar o llenar con líquidos fríos una jarra que todavía esté caliente.

Además, el fabricante advierte que el electrodoméstico debe mantenerse fuera del alcance de los niños y que su uso por parte de menores o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas requiere supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.