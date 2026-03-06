El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que desde este mes comienza la primera temporada de lluvias del año en Colombia, un periodo climático que suele presentarse de manera recurrente y que impacta a amplias zonas del país. Este aumento de precipitaciones se concentra especialmente en las regiones Andina y Caribe, donde se encuentran varias de las principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. En estas áreas se espera una mayor frecuencia de lluvias y posibles variaciones en el comportamiento de ríos y quebradas. Muchas personas asocian las lluvias recientes con el inicio de esta temporada, aunque las autoridades climáticas recuerdan que los primeros meses del año normalmente corresponden a un periodo seco. Las precipitaciones registradas durante enero y febrero estuvieron vinculadas a eventos meteorológicos atípicos, como el paso de frentes fríos. Según explicó la entidad, las precipitaciones registradas en los primeros meses del año dejaron niveles elevados de humedad en suelos y cuencas, lo que podría provocar respuestas más rápidas de ríos y quebradas ante nuevos episodios de lluvia. Esto significa que, en caso de lluvias intensas, algunos cuerpos de agua podrían aumentar su caudal con mayor rapidez, situación que obliga a reforzar el monitoreo en diferentes regiones del país. El seguimiento de estas condiciones se realiza dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que mantiene vigilancia constante para prevenir eventos como inundaciones, crecientes súbitas o deslizamientos en zonas vulnerables. Las condiciones de humedad también están relacionadas con patrones climáticos asociados a La Niña durante los últimos meses, lo que ha favorecido ambientes más húmedos en varias zonas del país. De acuerdo con la información difundida por El Espectador con datos del Ideam, estas condiciones podrían mantenerse principalmente en sectores de las regiones Andina y Pacífica, además de algunas áreas del piedemonte. En el caso de la región Pacífica, las autoridades recuerdan que las lluvias suelen mantenerse en niveles altos durante gran parte del año, ya que forman parte de su comportamiento climático habitual. Frente a este panorama, el Ideam pidió a las autoridades locales, organismos de gestión del riesgo y comunidades mantener vigilancia sobre el comportamiento de los ríos y la evolución de las precipitaciones. También recomendó consultar de manera periódica los boletines hidrometeorológicos oficiales, donde se publican alertas y actualizaciones sobre posibles riesgos asociados al aumento de lluvias. La primera temporada lluviosa del año puede extenderse durante varios meses, aunque los análisis climáticos también contemplan la posibilidad de cambios en el comportamiento del clima. Actualmente existe cerca de un 40% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño se consolide entre mayo y julio, lo que podría provocar posteriormente una disminución en las precipitaciones en algunas regiones del país.