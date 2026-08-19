Bancos anuncian alivios para damnificados por el terremoto en Colombia: tendrán hasta 12 meses de gracia y condonación de intereses.

Los beneficios incluyen alternativas para aliviar las obligaciones financieras durante la emergencia.

Abelardo De La Espriella entregó el primer balance del terremoto: 289 muertos, más de 4.100 heridos y 143 desaparecidos

El sector bancario colombiano anunció un paquete de alivios financieros por aproximadamente $1,1 billones para las familias y empresas damnificadas por el terremoto que afectó a varias regiones del país. La medida contempla periodos de gracia de hasta 12 meses , condonación de intereses, suspensión de cobros jurídicos y otras herramientas para facilitar la recuperación económica de los afectados.

El anuncio fue destacado este miércoles 19 de agosto por el presidente Abelardo De La Espriella, quien agradeció a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) y a las entidades financieras por sumarse a las acciones de recuperación tras la emergencia.

Los alivios están dirigidos a personas y empresas damnificadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, departamentos que se encuentran entre los más afectados por el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto.

¿Qué alivios darán los bancos a los damnificados por el terremoto?

El nuevo programa contempla diferentes mecanismos para reducir la presión financiera sobre quienes resultaron afectados. Uno de los principales beneficios son los periodos de gracia de hasta 12 meses, acompañados de condiciones especiales para los intereses.

De acuerdo con el anuncio, también se contempla la condonación de intereses, la suspensión de cobros jurídicos y medidas destinadas a proteger el historial crediticio de los damnificados. Además, podrán aplicarse los seguros bancarios correspondientes cuando las condiciones de cada caso lo permitan.

La aplicación de estos beneficios dependerá de la situación particular de cada cliente y de las condiciones establecidas por la respectiva entidad financiera. Por eso, no significa que todas las personas recibirán exactamente el mismo alivio.

Bancos anuncian alivios para damnificados por el terremoto en Colombia: tendrán hasta 12 meses de gracia y condonación de intereses. EFE/ John Jairo Bonilla

¿A quiénes aplican los alivios financieros por el terremoto en Colombia?

Las medidas están dirigidas a familias y empresas damnificadas por el terremoto en los departamentos incluidos dentro de las zonas afectadas.

El programa busca atender tanto a hogares que tuvieron daños o pérdidas como a comerciantes y empresas cuya actividad económica se vio comprometida por la emergencia. La banca busca así dar un margen adicional para que los afectados puedan reorganizar sus finanzas mientras avanza el proceso de recuperación.

El presidente informó que el paquete representa un aporte estimado de $1,1 billones, además de las donaciones que el sector financiero ya había realizado para apoyar la respuesta ante la emergencia.

¿Cómo solicitar los alivios de los bancos después del terremoto?

Los damnificados deberán contactar directamente a su entidad financiera para informar su situación y conocer cuáles son las alternativas disponibles. Asobancaria había señalado que los casos serían analizados de manera individual y que se buscaría simplificar los trámites para las personas afectadas.

Esto es importante porque las condiciones pueden variar dependiendo del banco, el tipo de crédito, el nivel de afectación y las circunstancias particulares del cliente.

Por esa razón, las personas que tengan créditos, tarjetas u otras obligaciones financieras y hayan resultado damnificadas deberían comunicarse con su banco a través de sus canales oficiales para conocer el procedimiento correspondiente.

¿Qué otras medidas habían anunciado los bancos para los afectados?

Este nuevo anuncio amplía un plan de alivios que Asobancaria había presentado días atrás. El 12 de agosto, el gremio informó que las entidades financieras trabajarían en mecanismos para apoyar a los damnificados y que el potencial de beneficiarios podía llegar a 2,8 millones de usuarios en las zonas impactadas.

En ese primer paquete ya se contemplaban periodos de gracia de hasta 12 meses para los casos de mayor afectación, modificaciones en los plazos y condiciones de los créditos, tratamientos especiales sobre los intereses, protección del historial crediticio y suspensión temporal de cobros jurídicos y prejurídicos.

La diferencia del anuncio realizado este 19 de agosto está en que ahora se informó que el conjunto de alivios representa aproximadamente $1,1 billones y se incorporó expresamente la posibilidad de condonar intereses y aplicar los seguros bancarios correspondientes.

¿Qué pasó con las oficinas bancarias afectadas por el terremoto?

La banca también ha tenido que enfrentar daños en su propia infraestructura. Asobancaria reportó previamente que 533 oficinas bancarias resultaron afectadas, cifra equivalente al 4 % de las sucursales del país y al 34 % de las oficinas ubicadas en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.

Mientras se adelanta la recuperación de las sedes que sufrieron daños, los bancos mantienen habilitados sus canales digitales y continúan prestando atención en las oficinas que permanecen operativas.