Bertha continúa su desplazamiento por el golfo de México mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

La tormenta tropical Bertha continúa desplazándose por el norte del golfo de México y mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas de la región. Sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que, por el momento, el fenómeno no representa una amenaza para Colombia ni tendrá efectos directos sobre las condiciones del territorio nacional.

Según informó el Ideam, la ubicación actual del sistema tropical y su trayectoria prevista descartan una afectación sobre Colombia. No obstante, la entidad aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la evolución de Bertha mientras continúa su desplazamiento por el golfo de México.

El Ideam confirmó que la tormenta tropical Bertha no representa una amenaza directa para Colombia. Shutterstock

¿La tormenta tropical Bertha afectará a Colombia?

No. El Ideam explicó que Bertha no tendrá influencia directa sobre las condiciones hidrometeorológicas del país debido a la trayectoria que sigue actualmente el sistema.

Aunque el ciclón no impactará a Colombia, las autoridades aclararon que durante las próximas 24 horas sí continuarán registrándose lluvias en varias regiones, producto de las condiciones atmosféricas propias de la temporada y no por el paso de la tormenta tropical.

Lluvias, nubosidad y precipitaciones pronosticadas para esta semana

El pronóstico indica que las precipitaciones más importantes se concentrarán en la región Pacífica, especialmente en Chocó, el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, principalmente durante la tarde y la noche.

También se esperan lluvias en sectores de la Orinoquía, la Amazonía y algunas zonas de la región Andina. En la región Caribe habrá aumento de nubosidad con precipitaciones entre ligeras y moderadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, sur de Bolívar, Sucre y sur de Córdoba. Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina existe probabilidad de lluvias asociadas al paso de la onda tropical número 27.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Bertha?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Bertha avanza lentamente hacia el oeste por el norte del golfo de México con vientos máximos sostenidos cercanos a los 50 millas por hora (85 km/h).

Los pronósticos indican que el sistema se desplazará cerca de la costa norte del golfo durante los próximos días y podría provocar lluvias intensas, inundaciones repentinas, marejadas y corrientes de resaca en zonas de Luisiana, Misisipi, Alabama, Florida y posteriormente Texas. Entre las áreas bajo vigilancia se encuentra la zona metropolitana de Nueva Orleans.

Recomendaciones del Ideam ante las lluvias

Aunque Bertha no tendrá efectos directos sobre Colombia, el Ideam recomendó a la población mantenerse atenta a los pronósticos y alertas oficiales, especialmente en las regiones donde se esperan lluvias durante las próximas horas.

La entidad recordó que el seguimiento permanente de los boletines meteorológicos permite anticipar posibles cambios en las condiciones del tiempo y tomar medidas preventivas en las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones.