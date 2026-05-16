El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que distintas regiones de Colombia afrontarán un fin de semana largo marcado por el incremento de la nubosidad y las precipitaciones, con lluvias moderadas a fuertes que podrían extenderse durante más de 48 horas. El organismo advirtió que las condiciones meteorológicas más intensas se concentrarán principalmente este sábado 16 de mayo, cuando se prevé un aumento significativo en los acumulados de lluvia sobre gran parte del territorio nacional. Las autoridades mantienen la alerta ante posibles inundaciones, crecientes súbitas, deslizamientos de tierra y complicaciones en la movilidad. Para este sábado, el Ideam pronostica lluvias moderadas a fuertes en sectores de las regiones Amazónica, Andina, Pacífica y de la Orinoquía. Entre las zonas más afectadas aparecen: En la región Caribe también se espera un importante aumento de la nubosidad y de las precipitaciones, especialmente en: Por otra parte, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse lloviznas dispersas tanto en zonas marítimas como insulares durante gran parte de la jornada. De acuerdo con el pronóstico del Ideam, el domingo 17 de mayo habrá un descenso relativo en la intensidad de las lluvias sobre el centro y occidente del país. Sin embargo, todavía se esperan precipitaciones moderadas y localmente fuertes en departamentos como Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Arauca, Nariño, Chocó, Risaralda, Antioquia y Santander. En la región Caribe predominarían condiciones más secas y cielos parcialmente nublados, aunque no se descartan lluvias aisladas en sectores del centro y sur de la región. Para el lunes 18 de mayo, feriado por el Día de la Ascensión, se prevé una nueva disminución general de la nubosidad y de las precipitaciones en buena parte del territorio nacional. Aun así, podrían persistir lluvias durante la tarde en Vaupés, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vichada, Meta, Chocó, Risaralda, Caldas, Antioquia y Santander. Mientras tanto, en sectores del sur de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena todavía podrían registrarse lluvias moderadas durante el cierre del fin de semana largo. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones y población en general: Ante episodios de lluvias intensas, los especialistas recomiendan: