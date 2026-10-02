La institución finalizará su calendario escolar a finales de noviembre.

El Gimnasio José Joaquín Casas de Bogotá confirmó que terminará sus actividades académicas el 30 de noviembre de 2026, después de 67 años de funcionamiento. La decisión fue comunicada por sus directivas y marca el cierre de una institución que comenzó su historia en 1959 y que formó a 58 promociones de bachilleres.

El anuncio generó preocupación entre integrantes de su comunidad educativa, especialmente por tratarse de un colegio con una trayectoria de casi siete décadas en la capital. En una carta abierta, Jaime Enrique Leal, director general de la institución, explicó que la determinación llegó después de una reflexión sobre el presente y el futuro del proyecto educativo.

El Gimnasio José Joaquín Casas dejará de desarrollar actividades académicas el 30 de noviembre de 2026, después de 67 años de presencia educativa en Bogotá. Gimnasio José Joaquín Casas de Bogotá

¿Por qué cerrará el Gimnasio José Joaquín Casas de Bogotá?

De acuerdo con la comunicación de las directivas, el cierre del Gimnasio José Joaquín Casas está relacionado con los cambios que ha experimentado el sector educativo durante los últimos años.

La institución aseguró que tuvo que afrontar “importantes retos” en medio de una transformación marcada por factores sociales y estructurales, además de cambios en los valores que orientan a la sociedad.

“Después de una profunda reflexión sobre nuestro presente y nuestro futuro, hemos decidido finalizar nuestras actividades académicas el próximo 30 de noviembre”, señalaron las directivas.

El colegio también dejó claro que la decisión no significa el abandono de su vocación educativa. En su mensaje de despedida sostuvo: “La voluntad de educar, acompañar y formar seres humanos íntegros sigue siendo la misma. Pero la educación, como la sociedad, cambia”.

¿Cuándo serán las últimas clases del Gimnasio José Joaquín Casas?

El 30 de noviembre de 2026 será la fecha oficial de clausura para los estudiantes de preescolar a décimo, de acuerdo con el calendario institucional entregado para el cierre del año escolar.

Antes de esa fecha todavía quedan varias actividades académicas y de integración programadas. Entre ellas se encuentran la aplicación de las evaluaciones trimestrales, las pruebas de suficiencia y diferentes jornadas institucionales.

Este es el calendario que le queda al colegio antes de finalizar sus actividades:

5 al 9 de octubre: semana de receso escolar.

12 de octubre: Día de la Raza, festivo.

24 de octubre: XIII José Joaco Tiene Talento, Día de la Familia y muestra de danza.

28 de octubre: Feria de la Ciencia.

6 de noviembre: Convivencia General.

12 al 18 de noviembre: aplicación de evaluaciones trimestrales.

20 de noviembre: izada y entrega de banderas de responsables de décimo y undécimo, además del compartir navideño.

21 de noviembre: jornada pedagógica.

23 y 24 de noviembre: aplicación de pruebas de suficiencia.

25 de noviembre: actividad de cierre de clases para preescolar y primaria.

27 de noviembre: Eucaristía de Acción de Gracias para estudiantes de undécimo.

30 de noviembre: clausura de preescolar a décimo.

1 de diciembre: proclamación de bachilleres.

De esta manera, aunque las actividades académicas terminarán el 30 de noviembre, el calendario contempla la proclamación de bachilleres para el 1 de diciembre de 2026.

¿Qué dijo el colegio sobre el cierre después de 67 años?

En su carta de despedida, las directivas reconocieron el impacto que tuvo la institución en las distintas generaciones que pasaron por sus aulas.

“Gracias por estos 67 años. Gracias a nuestro maestro, pedagogo, ingeniero civil, Jaime Leal González, por haber tenido la visión de comenzar esta historia en 1959”, expresaron.

El mensaje también estuvo dirigido a docentes, estudiantes, familias, egresados, colaboradores y demás personas que hicieron parte del proyecto educativo.

Las directivas resumieron el momento con una frase que refleja la intención de preservar el legado de la institución pese al cierre: “Estamos cerrando una institución, pero no una historia”.