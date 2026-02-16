Las lluvias en Colombia no han dado tregua en los primeros meses del año. En diferentes regiones, las precipitaciones de variada intensidad han provocado emergencias, afectaciones en viviendas y cientos de personas damnificadas, en un panorama que preocupa a autoridades y comunidades. El más reciente informe del Ideam detalla que este comportamiento climático responde a una combinación de factores atmosféricos que han favorecido la formación constante de nubosidad y tormentas. Lejos de tratarse de un episodio aislado, el fenómeno obedece a dinámicas regionales y globales que coinciden en el territorio nacional. Según el análisis técnico, el ingreso de humedad desde la Amazonía brasileña y el océano Pacífico, transportada por corrientes de viento en distintos niveles, ha reforzado las precipitaciones en amplias zonas del país. A esto se sumó la influencia de un frente frío y la fase activa de la Onda Madden‑Julian, que incrementó la inestabilidad atmosférica durante varias semanas. El Ideam advirtió que las precipitaciones podrían mantenerse hasta mediados de febrero, con riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas. En un comunicado, la entidad señaló: “Las lluvias podrían continuar hasta mediados de febrero, con posibles alertas de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas”. Aunque febrero suele marcar una disminución de lluvias en sectores como la región Caribe y los Llanos Orientales, los modelos climáticos actuales proyectan acumulados superiores a lo habitual. Esto implica que varias zonas deberán mantenerse bajo monitoreo constante ante la persistencia de condiciones inestables. El comportamiento no será uniforme y variará según la región, de acuerdo con las proyecciones oficiales. Jennifer Dorado, jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, insistió: “Si bien se ha observado una leve disminución de las lluvias en algunos sectores del país, es importante que las autoridades locales y la ciudadanía no bajen la guardia. Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”.