Es una alternativa para quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre.

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En Santander hay un municipio que sorprende por la magnitud de sus paisajes: Los Santos, ubicado sobre una meseta desde la que se puede contemplar el imponente Cañón del Chicamocha. El destino reúne grandes acantilados, miradores, senderos y varias cascadas, entre ellas el Salto del Duende, de 280 metros de altura.

La ubicación de Los Santos, en medio de montañas y profundos valles, hace que el municipio tenga escenarios naturales muy particulares. Su territorio también permite realizar actividades como senderismo, parapente, escalada y recorridos por fincas cafeteras.

¿Dónde queda Los Santos, el municipio de Santander con cascadas de 280 metros?

Los Santos está ubicado en Santander, sobre la conocida Mesa o Meseta de Los Santos, una zona elevada que bordea el Cañón del Chicamocha.

El municipio se encuentra en un entorno de montañas pronunciadas y caminos que atraviesan paisajes naturales. De acuerdo con Colombia Travel, la meseta tiene una sola carretera principal de entrada y salida, una característica que contribuye a la sensación de aislamiento que experimentan quienes llegan al lugar.

Desde diferentes puntos es posible observar el Cañón del Chicamocha, uno de los principales atractivos naturales de la región. El cañón se encuentra a cientos de metros por debajo de la meseta y está rodeado de montañas con una vegetación característica de los Andes colombianos.

¿Cuáles son las cascadas de Los Santos que se pueden visitar?

Uno de los principales atractivos naturales de Los Santos son sus cascadas, que aparecen en diferentes puntos de la meseta y aprovechan los grandes desniveles de los acantilados.

La más llamativa es el Salto del Duende, una caída de agua que alcanza aproximadamente 280 metros de altura. La cascada se desprende de un acantilado de piedra caliza y termina en una zona boscosa ubicada varios metros más abajo.

El destino también cuenta con otras caídas de agua que llaman la atención por sus características:

Salto del Duende: alcanza los 280 metros de altura y es una de las cascadas más representativas de la zona.

Cascada Santa Rita: tiene una caída más ancha, aunque con menor altura que el Salto del Duende.

Salto del Mico: es más pequeño y termina en una poza rodeada de abundante vegetación.

Hay un aspecto importante para quienes planean conocer estos lugares: las cascadas dependen de las lluvias. Durante períodos prolongados de sequía, algunas pueden dejar de ser visibles.

Para quienes buscan un destino de naturaleza en Colombia, Los Santos se presenta como un municipio santandereano donde el paisaje es el principal protagonista. Colombia Travel

¿Qué se puede hacer en Los Santos, Santander?

Además de recorrer sus paisajes, Los Santos ofrece diferentes actividades al aire libre. Los miradores permiten apreciar tanto la meseta como las montañas que rodean el Cañón del Chicamocha.

Una de las experiencias más llamativas es el parapente sobre el cañón, una actividad que permite observar el paisaje desde el aire. Los vuelos en tándem pueden durar alrededor de 20 minutos cuando las condiciones climáticas son favorables.

Para quienes prefieren actividades relacionadas con la cultura cafetera, también existen recorridos por fincas de café de la Mesa de Los Santos. Durante estas visitas se puede conocer parte del proceso que comienza con la cosecha del grano y termina con la preparación de la bebida.

La zona también es reconocida por sus espacios para practicar escalada en roca, además de senderos y otros recorridos por la naturaleza.

¿Qué es el Cañón del Chicamocha y qué se puede hacer allí?

El Cañón del Chicamocha es uno de los paisajes que definen la experiencia de visitar Los Santos. Desde la meseta se observa la enorme formación montañosa atravesada por el río Chicamocha, situado varios cientos de metros por debajo.

La zona también cuenta con diferentes caminos para quienes quieren recorrer el cañón a pie. Una de las opciones mencionadas para los visitantes es realizar rutas que conectan con otros destinos de Santander, incluyendo recorridos que pasan por Jordán y Barichara.

La descripción turística del destino resume la experiencia con una frase que da cuenta de la magnitud del paisaje: “la naturaleza andina en su máxima expresión”.

¿Cómo es el teleférico del Parque Nacional del Chicamocha?

Otra de las experiencias relacionadas con el paisaje de Los Santos se encuentra en el Parque Nacional del Chicamocha, conocido como Panachi.

El teleférico atraviesa el Cañón del Chicamocha y conecta la zona de la meseta con el otro lado del cañón. El recorrido tiene más de seis kilómetros y tarda aproximadamente 20 minutos, dependiendo de las condiciones de operación.

Desde las cabinas se obtiene una perspectiva diferente de las montañas y del profundo cañón, por lo que el trayecto se convierte en una de las formas más particulares de observar este paisaje de Santander.