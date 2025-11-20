Como cada verano, Villa Carlos Paz se prepara para recibir a miles de turistas con una propuesta teatral renovada y pensada para todos los públicos. La temporada 2025/2026 llega con estrenos, figuras reconocidas y una agenda completa en uno de los destinos más elegidos de Argentina.

El lanzamiento oficial se realizó en el Teatro Picadero, en Buenos Aires, donde artistas, productores y autoridades presentaron la programación completa.

“Decidimos potenciar la decisión empresarial de empujar el teatro de Carlos Paz como epicentro nacional no solo artístico sino turístico ”, destacó Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

¿Qué obras se podrán ver este verano en Carlos Paz?

La cartelera incluye títulos para todos los gustos:

“ El cuarto de Verónica ”, con Silvia Kutika y Fabio Aste.

“ Filómena Marturano ”, dirigida por Adrián Vocos.

El show de stand up “Ridículas”.

“ Corto-circuito ”, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio.

“ Ni media palabra ”, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez.

“Es complicado”, con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

También habrá propuestas folklóricas como “Trum Malambo”, y espectáculos humorísticos como “Caos de risa”, del “Flaco” Pailos y Carla Dogliani, y “FloriGononal – Humor con efecto inmediato”, con Gladys Florimonte y Sergio Gonal.

Qué dicen los protagonistas

“‘Ni media palabra’ es una obra que disfrutamos mucho hacer y creemos que va a conectar muy bien con la gente”, expresó Nicolás Cabré.

Por su parte, Claribel Medina señaló: “Para mí es un privilegio regresar con una comedia como ‘Es complicado’. Formar parte de esa dinámica entre artistas y espectadores es algo que siempre te impulsa a dar lo mejor”.

En tanto, Mariano Martínez agregó: “Siempre hay un público fiel, atento, que disfruta cada función. Estamos muy contentos con esta nueva temporada y con la posibilidad de reencontrarnos con la gente”.

Carlos Paz: un destino que combina teatro y turismo

El presidente de la Cámara de Empresarios Teatrales, Pablo Sittoni, destacó: “Carlos Paz es hoy un ejemplo de cómo el trabajo conjunto entre el sector público y privado impulsa una industria teatral vibrante y de calidad. Esta nueva programación confirma que la plaza sigue creciendo, diversificándose y ofreciendo espectáculos de primer nivel ”.