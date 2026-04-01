Detrás de la eterna sonrisa que definió una era del fútbol mundial, se esconde una herida que ni los Balones de Oro pudieron opacar: Ronaldinho, el histórico futbolista del Barcelona, abrió su corazón para revelar el dolor ante la pérdida de su padre. El brasileño siempre se mantuvo imperturbable a lo largo de los años de su exitosa carrera. Sin embargo, su verdadera motivación nunca fue el dinero ni el reconocimiento mediático. “La gente dice muchas cosas negativas sobre mi estilo de vida pero realmente no me importa, disfruté el juego y gané todo. Mi único dolor era no tener a mi padre cerca para presenciar mis logros”, confesó el astro brasileño en un relato que se volvió viral por su crudeza. Para Ronaldinho, el fútbol fue un vehículo para cumplir una promesa que quedó trunca en la realidad, pero grabada a fuego en su memoria. La infancia de Ronaldo de Assis Moreira estuvo marcada por la humildad de Porto Alegre. En ese contexto, él intentó proyectar un futuro que para su entorno parecía imposible. El exfutbolista recordó con nostalgia una caminata junto a su padre que marcó su vida. “Hubo un día que estábamos caminando, me apunté a una casa bonita y le dije que le construiré una casa como esta para él, me miró y se rió, me tiró para él y me dijo: “Vamos a casa, ese sueño es solo para ricos, piensen en cómo aprender un oficio”, contó. Esa frase, lejos de desmotivarlo, se convirtió en el motor de una de las carreras más brillantes de la historia del deporte. La tragedia golpeó temprano a la familia cuando su padre, João de Assis Moreira, falleció. Ronaldinho tenía apenas 8 años. El resto es historia conocida: Ronaldinho conquistó la Champions League, el Mundial de Corea-Japón y el respeto de sus rivales en el Santiago Bernabéu. “Estas palabras todavía me duelen hasta hoy porque no podía recordarle nuestra conversación y decirle a la cara: ‘Papá, lo hice’”, admitió con una vulnerabilidad poco común en deportistas de su talla.