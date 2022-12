Qué dijo Lali Esposito tras el acoso que sufrió en el Mundial Qatar 2022 y cuál fue la excusa que dio el joven implicado

La destacada cantante pop, Lali Esposito, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, luego de haber llevado adelante una emotiva presentación del Himno Nacional Argentino en la final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, los últimos momentos del partido entre Argentina vs. Francia se vieron opacados por una lamentable situación de acoso. ¿Qué dijo la artista?



Tras concluir su presentación, Lali volvió a la tribuna junto a Marley para vivenciar la última presentación de la "Scaloneta" en la Copa del Mundo. Todo era un vaivén de emociones pensando en obtener la tercera estrella, pero un lamentable hecho hacia la cantante fue percibido y repudiado por los fanáticos.

Antes de que Argentina patee el último penal que la llevó al triunfo , las cámaras de Telefe que registraban la reacción de los famosos enfocaron el polémico momento: un joven agarra de la cintura a la actriz y apoya sus partes íntimas sobre ella. A pesar de que Lali no se diera cuenta en ese momento, los televidentes no tardaron en criticar la acción de forma masiva y hacerlo viral en redes sociales.



En este marco, cuando ella regresó de Qatar, este miércoles 21 de diciembre, fue consultada sobre la situación de acoso. ¡Mirá lo qué dijo!

La reacción de Lali Esposito sobre el acoso en el Mundial Qatar 2022

En su llegada al país, la icónica cantante del pop nacional respondió preguntas acerca de su carrera y lo que proyecta en sus próximos shows. No obstante, también dio lugar para aclarar cómo vivió la situación de acoso durante el partido de Argentina-Francia.

"Mis amigas se suben al bondi para ir a laburar y lamentablemente también les pasa. Acá lo que sucede es porque yo soy conocida, entonces llama la atención el hecho", aclaró la cantante, sobre los hechos de violencia que viven las mujeres diariamente y agregó: "Repudiamos todo lo que vemos todos los días, no solo lo que le hacen a una Lali Esposito en un video viral".



La situación de acoso que vivió Lali Esposito en la final del Mundial de Qatar 2022

Aun así, la cantante afirmó que no realizó ninguna denuncia contra su acosador. Aunque, le reveló a Ángel de Brito el mensaje que recibió de parte del chico. ¿Cuál fue su justificación?

¿Qué dijo el acosador de Lali Esposito?

Durante el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), en América, el periodista contó que Lali le habría reenviado un mensaje que le escribió el chico a través de sus redes sociales, explicándole lo que había ocurrido en el estadio de Doha.

"Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba sentada en la cancha, atrás tuyo, en la final del Mundial. Estuve y estoy viendo los videos que salieron en las redes y en los medios. Es totalmente falso lo que se está diciendo, yo estaba con mis amigos viendo los penales abrazado a uno de ellos y perdí el equilibrio, me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos me sostuve un segundo en tu cintura como está claro en el video", se justificó el joven.

En este sentido, aclaró que "lo único que quería era ver a Argentina campeón". "Jamás haría algo como de lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí", agregó con respecto a la catarata de mensajes y repudios que se viralizaron por las redes. Por otra parte, explicó que un tal

Por otra parte, explicó que un tal "Mariano Díaz" que se hace cargo de la situación no es él, sino otra cuenta que no se sabe si es real. "Te repito que la persona del video soy yo y jamás tuve ninguna mala intención y me veo envuelto en una situación desagradable. Lamentablemente, todos hablan y lamento que se busque instalar este tema en un momento tan importante para vos", concluyó el implicado en el polémico video.