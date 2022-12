Quién es Leonel Chiarella, el intendente que prohibió la venta de alcohol para la final del Mundial y dio positivo en un test de alcoholemia

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, quedó inmerso en una paradójica polémica que atravesó las barreras de su jurisdicción: prohibió la venta de bebidas alcohólicas durante la final de Argentina-Francia en el Mundial de Qatar 2022, días más tarde de haber dado positivo en un test de alcoholemia mientras conducía.



¿Quién es Leonel Chiarella?

Se trata de un jefe comunal de 34 años, que fue electo en intendente de Venado Tuerto para el período 2019-2023 y pertenece a la fuerza política de la Unión Cívica Radical. Durante los últimos días, ganó una gran relevancia pública, luego de tomar la decisión de que el día del partido decisorio, no se podría vender alcohol desde las 12 a las 18 horas en su municipio.

Sin duda, la noticia impactó en los habitantes de la localidad, así como también en cada argentino que lamentó esta medida en una fecha tan emblemática. Por qué prohibió la venta de alcohol el intendente de Venado Tuerto

Budweiser regala cervezas al país ganador del Mundial de Qatar 2022: ¿dónde y cómo reclamar la promoción?



Alcohol Cero al volante: la Provincia de Buenos Aires aprobó la ley, ¿cuándo comienza a regir y cuáles son las penas?



Por qué prohibió la venta de alcohol el intendente de Venado Tuerto

La justificación de Chiarella se basó en prevenir los disturbios e incidentes que surgieron durante los festejos de la semifinal, cuando la Selección argentina venció a Croacia. "No vamos a permitir que los inadaptados de siempre arruinen nuestros encuentros", explicó Chiarella, mediante un comunicado oficial.



El pasado 13 de diciembre, en la localidad santafesina, se produjeron graves incidentes tras el enfrentamiento de grupos de hinchas con las fuerzas policiales y el personal municipal, que concluyó en decenas de detenidos y siete heridos, entre los que se encontraba una nena de 12 años y tres policías. Algunos de ellos tuvieron que ser trasladados al Hospital Alejandro Gutiérrez.

"Es un enfrentamiento entre barrios y equipos de la ciudad, creemos que fue el detonante de la pelea. Y notamos que son personas a las que les molesta la presencia de la ley, ya sea un policía o agente de tránsito", sostuvo el intendente de la UCR. Sin embargo, la medida preventiva de prohibir la venta de alcohol generó aún más indignación al conocerse el estado del intendente el día de la semifinal.

Dio positivo en un control de alcoholemia

Lo que al principio parecía ser un rumor, el propio mandatario lo confirmó a través de un video en Instagram que generó un fuerte rechazo en los habitantes: "Me detengo, entrego toda la documentación y me someto a los controles, el cual me da 0,7", reconoció Chiarella.

Según informó, el día del partido fue detenido por un control policial y dio positivo en alcoholemia. Vale recordar que la medida permitida para conducir es de 0,50 gramos por litro de alcohol en sangre, él superó el límite con un 0,70.







¿Qué dijo el intendente de Venado Tuerto Leonel Chiarella sobre su test positivo de alcoholemia?

Chiarella salió rápido de su casa para atender los conflictos en el centro de Venado Tuerto. "Terminé de cenar y salí en virtud de todos los disturbios que se habían generado en la ciudad con la agresión al personal policial, municipal y a las personas detenidas", explicó.

Además, sostuvo que en "ningún momento" hizo mención a su "condición como intendente", aunque solo le labraron un acta por la que fue sancionado con la inhabilitación para conducir por 15 días y una multa de 17.250 pesos.