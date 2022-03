Oscar 2022: la película de Apple que conmueve a todos y busca robarle el protagonismo a Netflix y El poder del perro

A principio de año, la nueva película de Jane Campion se convirtió en la líder de la temporada de premios, y El poder del perro (The Power of the Dog) era la clara favorita para los Oscars. Finalmente, luego de tantos esfuerzos con: Roma, The Irishman y Mank; parecía que Netflix iba a cumplir ese deseo de conseguir el premio Óscar a la Mejor Película.

Sin embargo, lo que parecía una carrera fácil para El poder del perro, luego de arrasar con 12 nominaciones y ganar el premio a la mejor película en ceremonias como los BAFTA y los Critics' Choice Awards; vio cómo su noche soñada en el Dolby Theatre resultó en ser una complicada y devastadora noche a último momento, todo por una pequeña película independiente que sorprendió a todos.

La película con 10 nominaciones al Oscar que recaudó 400 millones de dólares: dónde verla

Oscar 2022: estas películas son las más premiadas de la historia, ¿cuál es el tanque de Netflix que puede quedarse con ese lugar este año?





Oscar 2022: la película independiente que le compite a El poder del perro

Se trata de CODA, la película de Sian Heder basada en el filme francés, La Famille Bélier. La película fue financiada de forma independiente con un presupuesto de tan solo 10 millones de dólares y sigue a la familia Rossi, particularmente a Ruby (Emilia Jones), una adolescente hija de padres sordos, de ahí el nombre de la película, basada en sus siglas en inglés (Child Of Deaf Adults).

El trabajo de Heder, su directora y escritora, junto con el de su talentoso elenco liderado por la joven actriz revelación Emilia Jones y los actores sordos veteranos, Troy Kotsur y Marlee Matlin; se convirtieron rápidamente en la encantadora sorpresa del 2021. Tras estrenar en el Festival de Sundance, CODA ganó los tres premios más importantes del festival; el gran premio del jurado, el premio al mejor elenco, y el premio al favorito de la audiencia.

Tras un estreno fenomenal, Apple compró los derechos de distribución del indie por 25 millones de dólares y, en su primera aspiración al Óscar, lanzaron una campaña histórica que buscaba prevalecer a pesar de sus chances.

La película independiente que pasó desapercibida

CODA fue reconocida en todas las grandes ceremonias de premios, aunque seguía perdiendo ante la gigante producción de Netflix: The Power of the Dog.

Sus aspiraciones parecían nulas incluso, ya que solo compite al Óscar en tres categorías:

Mejor Película

Guión Adaptado

Actor de Reparto

Mientras que el drama de Netflix acumula 12 nominaciones, y está liderando en categorías clave para el gran premio, como Mejor Edición y Mejor Director.

En los 94° años de la ceremonia, solo una película ganó el gran premio de la noche sin esas dos nominaciones clave, y fue Grand Hotel en 1932, es decir, hace 90 años. De todos modos, CODA tiene otros dos grandes factores de su lado, que dieron vuelta la carrera a último momento y la dejaron a un paso del Óscar.

La película independiente y sus nominaciones

A pesar de no consagrarse en otras ceremonias como los BAFTA, Golden Globes o Critics' Choice Awards, CODA ganó un premio que históricamente anticipa al ganador a la Mejor Película. Se trata del premio SAG al Mejor Reparto, el cual también se trasladó al Oscar con Parasite, Spotlight, Crash y Shakespeare in Love, y dio vuelta sus chances a último momento contra sus respectivas favoritas de cada año, 1917, The Revenant, Brokeback Mountain y Saving Private Ryan.

Además del SAG, y más importante, CODA ganó este sábado el PGA, es decir, el premio de los productores a la Mejor Película. Este premio se alineó con el ganador del Óscar en 23 ocasiones de sus 33 entregas, y aún más importante, no solo que los PGA utilizan el mismo método de voto de los Óscars (la boleta preferencial), sino que nunca en la historia una película que haya ganado el PGA a la Mejor Película como el SAG a Mejor Reparto, resultó perdedor en la categoría de Mejor Película en el Óscar.

Con estos dos grandes factores a su favor, CODA parece imbatible. Aunque no cuenta con varias nominaciones clave donde The Power of the Dog tiene de sobra, esto puede deberse a dos simples factores:

El filme de Apple puede haber ganado notoriedad entre los votantes después de las nominaciones, lo que significa que muchos de los miembros de la academia podrían no haber visto la película y tenerla en cuenta a la hora de nominar, pero sí la vieron para la votación definitiva. Es entendible que CODA pierda nominaciones en categorías técnicas, ya que es una producción que puede no destacar desde lo técnico, pero si lo hace desde lo narrativo y emotivo.

CODA vs. El poder del perro

A diferencia de El poder del perro, CODA es una película amada por la audiencia general, mientras que el filme de Jane Campion fue muy divisivo. De hecho, si la película ganara de todas formas, sería el filme peor calificado en IMDb en ganar en toda la historia (6.9 promedio), mientras que CODA es la más querida del año (8.0 promedio).

Además, el filme de Heder le robó dos premios importantes a la cinta de Campion, el premio al Actor de Reparto, donde Troy Kotsur se convirtió en el claro favorito, y en guión adaptado, donde las otras entregas estuvieron muy divididas. CODA ganó el BAFTA y el WGA, mientras que The Power of the Dog ganó el Critics Choice y no calificó para el WGA.

Al final del día, las apuestas están del lado de CODA, aunque no sorprendería que The Power of the Dog prevalezca. Y sea cual sea la gran ganadora, tendremos nuevos récords. La película marcará la segunda vez consecutiva (tercera en la historia) que un filme dirigido por una mujer gana el gran premio de los Óscars, y la primera que queda en manos de un streamer.

Solo queda ver si será en las manos de Netflix (después de varios intentos), o en las manos de Apple y su afortunado primer intento. El poder del perro se encuentra disponible en Netflix, mientras que CODA puede verse en Amazon Prime o Apple TV.