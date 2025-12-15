La Cámara Argentina de la Industria del Juguete confirmó la realización de La Noche de las Jugueterías 2025, una iniciativa nacional que busca impulsar las ventas de fin de año y promover el consumo responsable.

Durante la jornada, las jugueterías ofrecerán promociones especiales, descuentos, beneficios bancarios y cupones que podrán utilizarse también para las compras de Reyes Magos.

¿Cuándos es la Noche de las Jugueterías?

El evento se llevará a cabo el jueves 11 de diciembre en todo el país, tanto en comercios físicos como en plataformas online.

La participación de los comercios es gratuita y voluntaria, lo que permite que miles de negocios se sumen sin costo adicional.

Noche de las jugueterías

Beneficios y objetivos del evento

El principal objetivo de La Noche de las Jugueterías es anticipar las compras navideñas y garantizar el acceso a juguetes seguros, accesibles y de calidad.

Según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, el sector emplea a 8.500 personas y cuenta con 3.500 comercios distribuidos en todo el país.

Además, participan 180 empresas industriales, de las cuales el 50% son microempresas, el 32% pequeñas y el 18% medianas. La propuesta busca fortalecer la producción local y generar conciencia sobre la elección de juguetes adecuados para cada edad.

¿Qué es la Ruta de las Jugueterías?

Junto con La Noche de las Jugueterías, se lanza la Ruta de las Jugueterías, una iniciativa que estará vigente desde el 11 de diciembre hasta el 6 de enero.

Se trata de un mapa interactivo nacional que permitirá a las familias encontrar jugueterías de barrio y comercios adheridos en todo el país.

El mapa destacará aquellos locales que promuevan juguetes nacionales, ofreciendo beneficios, cupones, actividades especiales y venta segura.

La propuesta busca posicionar a las jugueterías como espacio de atención personalizada y recomendaciones adaptadas a cada etapa del desarrollo de los niños.

Navidad: cómo acceder a las promociones y planificar las compras en jugueterías

Las familias podrán ingresar al mapa interactivo para localizar la juguetería más cercana, conocer sus promociones y planificar su visita o compra online.

Este sistema permitirá comparar beneficios y elegir opciones que se ajusten al presupuesto y las necesidades de cada hogar.

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete recomienda realizar las compras con anticipación para aprovechar los descuentos y evitar aglomeraciones.

Además, se sugiere priorizar juguetes que cumplan con las normas de seguridad vigentes, garantizando la protección de los niños y niñas.

Impacto en la industria y alcance nacional

En Argentina, se estima que hay 7,5 millones de niños y niñas, lo que convierte a la industria del juguete en un sector estratégico para la economía y el desarrollo social.

La Noche de las Jugueterías y la Ruta de las Jugueterías buscan elevar el consumo interno y fortalecer el vínculo entre comercios y consumidores.

De acuerdo con la Cámara, estas acciones contribuyen a sostener el empleo y la producción nacional, frente a la competencia de los productos importados y el dólar barato.

La iniciativa se presenta como una oportunidad para que las familias accedan a juguetes de calidad, mientras apoyan a las empresas locales y a las jugueterías de cercanía.

Descuentos en jugueterías con Mercado Pago

La billetera virtual creada por Marcos Galperín indicó cuáles son las promociones en diciembre 2025:

Jugueterías Cachavacha: 25% de descuento todos los días, con un mínimo de compra de $60.000, sin tope.

El Mundo del Juguete: 30% de descuento los días 23 y 24 de diciembre, con un tope de $ 12.000.

Somos los Juguetes: 20% de descuento del 19 al 21 de diciembre, con un tope de $ 15.000.

Descuentos en jugueterías con BBVA

El banco ofrece un 30% de descuento con un tope de $ 14.000 por cuenta y por mes y hasta 6 cuotas sin interés en algunas jugueterías como:

Giro Didáctico

Rompecabezas

Planeta BB

Descuentos en jugueterías con Santander

ESPECIAL SÚPER MIÉRCOLES en Mono Coco: Hasta 30% de ahorro + hasta 9 cuotas sin interés

Hasta 9 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro

Especial Cuenta Sueldo y Jubilados30% de ahorro + hasta 9 cuotas sin interés

ESPECIAL CUENTA SUELDO Y JUBILADOS: 30% de ahorro + hasta 9 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro.

ESPECIAL SÚPER MIÉRCOLES en Panda Toys:

25% DE AHORRO y 30% para Select

Hasta 9 cuotas sin interés. Sin tope de reintegro

Pagando con MODO a través de la App Santander.