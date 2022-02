Netflix y Guardianes de la Justicia, la serie de superhéroes para competir con Marvel y DC Comics

Los superhéroes dominan de forma prácticamente total la industria de Hollywood a partir del gran éxito de las franquicias del Universo Cinematográfico de Marvel o su competencia el Universo Extendido DC.

Y lo hace tanto desde el terreno de las películas como de las series, que encontraron su espacio en las plataformas de streaming.

Con el lanzamiento de estos servicios, el que fue perdiendo terreno en este aspecto es Netflix, ya que además de la rivalidad en términos de audiencia, las compañías como Disney/Star, Warner/HBO o Paramount, una vez que vencen los contratos de sus producciones, comienzan a retirárselas al líder del negocio para ofrecerlas en exclusiva a sus suscriptores.

Por ejemplo, el mes que viene, Netflix dejará de contar en su grilla con todas las series de Marvel/Disney, es decir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, The Punisher, Iron Fist y The Defenders. Y aunque todavía no se sabe su destino, no sería nada raro que su nuevo hogar sea Disney+ o Star+.

En consecuencia, como ya lo hizo Prime Video de Amazon con The Boys , ahora es el turno de Netflix de lanzar sus propios personajes a través de una serie original dedicada a este género.

La nueva serie que llegará a partir del próximo 1° de marzo a la plataforma se llama Guardianes de la Justicia y en principio saldrá a la luz con 7 entregas en las que se podrán conocer en detalle sus personajes y tramas creadas por Adi Shankar, creador de Castlevania y Capitán Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

La sinopsis del show en la web oficial de Netflix indica quea: "Cuando su aparentemente impávido líder se autodestruye, un equipo de superhéroes atribulados debe enfrentar la maldad que corrompe al mundo... y a sí mismos".

Guardianes de la Justicia, que según se ve en el teaser parece más una sátira al genero en el estilo El Escuadrón Suicida que algo dramático, está filmada con una mezcla de formatos incluida la animación. Contará con stop-motion, acción en vivo híbrida, pixel art y otras alternativas.

El programa está protagonizado por Dallas Page, Denise Richards, Preeti Desai, Kellan Lutz, Jane Seymour, Andy Milonakis, el propio Adi Shankar y Christopher Judge, entre otros.

