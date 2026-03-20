A los 86 años, Chuck Norris falleció luego de haber sido hospitalizado en Hawaii por una emergencia médica y la noticia fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales del actor. Según confirmó la propia familia de Chuck Norris, el reconocido actor que brilló en películas como Missing in Action y The Delta Force, murió el día jueves en una internación de urgencia en un centro médico de Kauai, en Hawaii. Si bien aún no se tomó conocimiento de las causas concretas del fallecimiento de una de las estrellas más importantes de la historia de Hollywood, el portal TMZ informó que al momento de la internación, Chuck Norris “se encontraba de buen ánimo”. Por su parte, la familia de Chuck Norris confirmó la noticia este viernes a través del perfil de Instagram del actor y expresaron que “para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza”. En el posteo, los familiares expresaron: “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien deseamos mantener la privacidad de las circunstancias, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz", manifestaron. Estremecidos por la noticia, la familia agregó: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, escribieron en la publicación que conmovió a miles de fans. “Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”, señalaron. En el posteo que se hizo en las redes sociales, los familiares de Chuck Norris esbozaron que “aunque nuestros corazones están destrozados, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él”. A su vez, agradecieron por el cariño que recibió a lo largo de toda su trayectoria: “El amor y el apoyo que recibió de sus fans en todo el mundo significaron mucho para él, y nuestra familia está profundamente agradecida por ello. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”, indicaron. “Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y estamos profundamente agradecidos por las oraciones y el apoyo que le enviaron. En estos momentos de profundo dolor, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia”, concluyó la familia de Chuck Norris.