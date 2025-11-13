De qué murió Jorge Lorenzo, el actor de El Marginal y En el barro

El actor argentino Jorge Lorenzo murió en la noche del miércoles 12 de noviembre a los 66 años. Entre sus trabajos, resalta la participación como Capece en El Marginal y el mismo papel en la serie En el barro.

La Asociación Argentina de Actores confirmó la triste noticia mediante su cuenta oficial de X: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

¿De qué murió el actor Jorge Lorenzo?

La noticia de la muerte de Jorge Lorenzo tomó al mundo del espectáculo argentino por sorpresa. En relación con esto, la revista Pronto informó que la amiga y prensa del actor, Natalia Bocca, confirmó que sufría de complicaciones de salud.

“Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco. Pero luego se fue complicando con un tema respiratorio”, explicó su allegada.

