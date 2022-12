Adiós a una leyenda del soft rock y los lentos de los '70 y '80 que tenía una voz privilegiada

La vocalista y tecladista de la banda de rock Fleetwood Mac, Christine McVie, murió hoy tras haber sufrido "una corta enfermedad". Según publicaron sus allegados, la artista falleció "en paz" a los 79 años y "rodeada de su familia".

"Murió pacíficamente este miércoles tras una corta enfermedad. Estaba acompañada de su familia. Pedimos con amabilidad que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento tan doloroso, y también pedimos que tengan a Christine en sus corazones y que recuerden su vida. Fue un ser humano extraordinario, y una artista venerada y amada universalmente" indicaron desde el entorno de la cantante a través de su perfil oficial de Instagram.



En Twitter, los miembros de Fleetwood Mac se mostraron conmovidos por la noticia. "No hay palabras para describir nuestra tristeza. Fue verdaderamente única, especial y con un talento más allá de toda medida. Ella fue la mejor música con la que cualquiera habría podido contar en una banda y la mejor amiga que alguien podría haber tenido en su vida. Fuimos realmente afortunados de haber compartido la vida con ella", indicaron en la mencionada red social.

El grupo fue formado en 1967 en Londres por el vocalista y guitarrista Peter Green, el pianista y vocalista Jeremy Spencer, el baterista Mick Fleetwood y el bajista Bob Brunning.



Christine McVie se unió a Fleetwood Mac en 1970, como vocalista, tecladista y compositora. Fue la autora de "Little Lies", "Everywhere", "Rumours", "Don't Stop", "You Make Loving Fun". La artista se retiró en 1998, pero volvió a sumarse en 2014.

Quién fue Christine McVie

Anne Christine Perfect, el verdadero nombre de la cantante, nació el 12 de julio de 1943. En 1968 contrajo matrimonio con John McVie, miembro de Fleetwood Mac, de quien tomó su apellido.



Además de trabajar con Fleetwood Mac, McVie también lanzó tres álbumes en solitario. Ocho de sus canciones aparecieron en el disco Greatest Hits que la banda publicó en 1988.

McVie tuvo una trayectoria musical envidiable que la hizo merecedora de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock en 1998, cuando aún era integrante de la banda.

