La cotización deldólar este martes, 21 de abril de 2026 llegó a 3582.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -0,59%. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.90%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.39%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas, lo que indica una volatilidad en el mercado. A pesar de las fluctuaciones, se observó cierta estabilidad en los últimos días, sugiriendo que el valor del Dólar podría estar encontrando un punto de equilibrio. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.66%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.15%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deberán pagar 358.247 pesos colombianos. Para adquirir 200 dólares, el costo será de 716.494 pesos y para 500 dólares, se necesitarán 1.791.235 pesos.