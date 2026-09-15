Para qué sirve el diminuto agujero del control remoto: puede reiniciar el mando, pero no siempre debes tocarlo

Los controles remotos esconden funciones que muchas veces pasan inadvertidas. Una de las que más dudas genera es un diminuto agujero que puede aparecer en la parte trasera, lateral o incluso dentro del compartimento de las pilas.

A simple vista puede parecer un defecto de fabricación o un botón que debe presionarse. Sin embargo, su función depende completamente del modelo: permite acceder a un pequeño botón interno de reinicio o configuración, mientras que en otros puede corresponder a un micrófono, un altavoz o simplemente a una abertura técnica.

Por esa razón, introducir una aguja, clip o cualquier objeto puntiagudo sin comprobar antes el manual puede terminar dañando el mando. La clave está en distinguir cuándo realmente existe un botón de reinicio detrás del orificio y cuándo se trata de otro componente electrónico.

Para qué sirve el diminuto agujero del control remoto: puede reiniciar el mando, pero no siempre debes tocarlo. Imagen generada con Gemini IA

Para qué sirve el pequeño agujero de algunos controles remotos

En determinados controles remotos, el pequeño orificio funciona como acceso a un pulsador interno que no está pensado para utilizarse durante el funcionamiento cotidiano del dispositivo.

Una de sus posibles funciones es el reinicio del mando. Sony, por ejemplo, dispone de modelos en los que el procedimiento de restablecimiento requiere abrir una tapa y presionar un botón RESET utilizando un pequeño puntero.

El diseño hundido evita que el usuario active accidentalmente esta función mientras cambia de canal, modifica el volumen o manipula el mando.

En otros dispositivos, un botón parecido puede utilizarse para iniciar el emparejamiento con el televisor o reproductor. Roku explica que determinados mandos incorporan un botón de vinculación en la parte posterior o debajo de la tapa de las pilas.

Por qué no siempre debes introducir un clip dentro del agujero

El principal error es asumir que cualquier pequeño agujero de un control remoto es necesariamente un botón secreto de reinicio.

Los mandos modernos incorporan cada vez más componentes. Algunos incluyen micrófonos para asistentes de voz, altavoces, sensores, indicadores LED y sistemas de comunicación inalámbrica.

Google, por ejemplo, señala que sus mandos para Google TV incluyen un micrófono para recibir comandos de voz y un puerto de audio en la parte posterior utilizado por la función que permite localizar el mando.

El Siri Remote de Apple también incorpora un micrófono para Siri, además del transmisor infrarrojo y la conexión inalámbrica Bluetooth.

Por eso, si el pequeño agujero no lleva una indicación como Reset, Pair, Sync o similar, no conviene introducir objetos hasta identificar la función concreta en el manual del modelo.

Qué puede ocurrir cuando se pulsa el botón de reinicio

Cuando realmente existe un botón de reinicio, su objetivo suele ser solucionar problemas de funcionamiento o devolver determinadas configuraciones a su estado inicial.

No obstante, el efecto varía según el fabricante. Sony advierte en algunos modelos que un restablecimiento de fábrica puede borrar la programación añadida previamente al control remoto, lo que obliga a volver a configurar los dispositivos asociados.

También existen mandos en los que el proceso se realiza mediante combinaciones de teclas y no mediante ningún agujero. Samsung, por ejemplo, indica para sus Smart Remote procedimientos que utilizan simultáneamente botones como Regresar, Enter, Voz o Reproducir/Pausa.

LG utiliza un sistema similar en determinados Magic Remote y recomienda mantener pulsadas determinadas combinaciones para restablecer o volver a emparejar el mando.

Esto demuestra que el pequeño agujero del control remoto no es una característica universal ni tiene exactamente la misma función en todas las marcas.

Cómo saber si el pequeño agujero es realmente un botón

Para qué sirve el diminuto agujero del control remoto: puede reiniciar el mando, pero no siempre debes tocarlo. Fuente: Freepik

La primera pista está en su ubicación y en las palabras o símbolos impresos a su alrededor. Si aparece junto a términos como Reset, Pair, Connect o Sync, es probable que permita acceder a un pulsador interno.

También puede encontrarse dentro del compartimento de las pilas. En algunos mandos Roku, por ejemplo, el botón de emparejamiento se encuentra precisamente debajo de la tapa o en la parte posterior del dispositivo.

En cambio, un orificio muy pequeño cerca del botón de reconocimiento de voz puede corresponder al micrófono. Algunos controles remotos necesitan esa abertura para captar correctamente la voz del usuario.

La opción más segura es consultar el manual específico antes de presionarlo. Incluso dentro de una misma marca, los procedimientos de reinicio y emparejamiento pueden cambiar según la generación y el modelo.