Mantener presionado el número 0 en el control de tu televisor por 3 segundos: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo

El televisor inteligente puede esconder funciones secretas que no figuran en el manual de usuario. Justamente, los fabricantes de tecnología suelen integrar atajos avanzados en los mandos a distancia tradicionales para optimizar la experiencia de navegación digital.

Con el paso de los años, los controles remotos se han vuelto más compactos, pero muchos usuarios desconocen las herramientas maestras ocultas en el teclado numérico. Una de estas claves radica en mantener presionado el botón 0 por 3 segundos, lo cual ayudará en la experiencia diaria al usar el smart TV.

Mantener el botón 0 presionado por 3 segundos en tu control remoto: para qué sirve y cuándo utilizarlo. Fuente: Shutterstock.

¿Qué pasa exactamente al presionar el número 0 durante tres segundos?

De acuerdo con la documentación oficial de LG, al mantener pulsado el número cero durante tres segundos en el control remoto compatible, la pantalla despliega de forma automática un menú centralizado conocido como Acceso Rápido.

Este panel actúa como un administrador inteligente que permite vincular las teclas numéricas convencionales (del 1 al 8) con accesos directos personalizados. De esta manera, es posible saltar directamente a los contenidos favoritos sin necesidad de ingresar al menú principal de la televisión cada vez que se enciende el equipo.

¿Para qué sirve este atajo oculto en el control remoto de tu smart TV?

Esta función nativa, conocida oficialmente en el ecosistema técnico como Quick Access, ofrece múltiples ventajas prácticas para el día a día:

Asignación inmediata de streaming : permite configurar el control para que al presionar el número 1 se abra Netflix, con el botón 2 se active YouTube, o acceder rápidamente a plataformas como Prime Video y Spotify. Es la solución perfecta para evitar las cargas de pantalla lentas.

Conexión rápida a dispositivos HDMI : es posible vincular una entrada física de la televisión para que, al presionar una tecla, el televisor entre de inmediato en modo juego si tienes conectada tu consola de videojuegos.

Reconfiguración masiva y actualizaciones: cuando cambias tus suscripciones o añades nuevos equipos de audio, este panel ofrece una lista gráfica para sustituir o eliminar funciones antiguas en los 8 botones al mismo tiempo.

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¿Esta función sirve para todos los controles de todas las marcas de TV?

La función de Acceso Rápido no es universal ni está disponible en todos los mandos a distancia o marcas de televisores inteligentes. Según la documentación técnica oficial de LG, esta característica es exclusiva de los televisores con sistema operativo webOS que utilizan su característico Magic Remote. En otras marcas populares ocurren situaciones distintas:

Samsung (Tizen OS): utiliza controles minimalistas como el One Remote o SolarCell que carecen por completo de teclado numérico físico, por lo que esta opción no existe de forma nativa.

Android TV / Google TV y Hisense (VIDAA OS): sus mandos no traen esta asignación programada de fábrica en el número 0, requiriendo aplicaciones externas de terceros para emular atajos similares.

¿Cuándo utilizarlo y qué restricciones técnicas debes conocer?

Este truco debe utilizarse siempre que busques agilizar tu entretenimiento y optimizar el tiempo frente a pantallas de carga lentas en tu smart TV. No obstante, es importante tener en cuenta ciertas limitaciones de software especificadas por los fabricantes: