Las tiendas de arte desembarcan en Buenos Aires con espacios hipnóticos y precios accesibles: 6 para conocer

El arte ya no es cosa de unos pocos. No debería serlo. Y en eso están de acuerdo y trabajando día a día los creadores de tiendas como Quorum, Morris y Sach, entre otras, que tienen un objetivo primordial: ofrecer objetos diversos de artistas locales a precios accesibles, para que todos puedan llevarse arte a sus casas y reciban esa fuerza estimulante e inspiradora que logra transmitir una obra.

"El arte si no lo acercamos a la gente no va a funcionar", comentó Melisa Boratyn, la autora de la bitácora de arte de Fera y co-directora de Tienda Quorum en la entrevista que le hicimos en MALEVA hace unas semanas. Y es que es un mercado en sí complicado, pero el error está en acotarlo para una pequeña minoría, con precios exorbitantes y espacios que generan incomodidad para visitar. Las galerías de arte y algunos museos no están proponiendo todavía experiencias que atraigan nuevos clientes, que interesen a personas que no saben de arte. Por el contrario - y esto es un prejuicio más que una realidad -, son ambientes más bien distantes, donde el no conocedor cree que lo van a mirar mal, o que no tiene sentido preguntar precios porque van a ser cifras millonarias.

En medio de este panorama agrietado entre la escena del arte y la sociedad común, empezaron a aparecer hace tan solo un par de años, algunas tiendas que están transformando la escena: venden arte pero en entornos más descontracturados. Básicamente, tiendas de arte ATP (aptas para todo público), que le dan la cálida bienvenida a cualquiera - gente grande, jóvenes, niños, familias, hasta perros -, ofrecen obras de distintos formatos y técnicas con un amplio abanico de precios, que arranca en lo que hoy sale un alfajor. Son espacios creados por artistas, ex galeristas o personas que sintieron la necesidad, pero todos unidos por el mismo objetivo: que el arte sea asunto de todos, que todos veamos, toquemos, conozcamos, aprendamos y compremos.

Desde MALEVA seleccionamos seis lugares que creemos que todos los que sienten curiosidad por el universo artístico tienen que conocer. Cada uno tiene su propio sello, porque refleja el alma y el estilo de su creador, y ofrece cosas distintas. Algunos se centran en el arte gráfico y otros abren el espectro a otras técnicas como cerámica, joyería o textil. Sus espacios te invitan a vivir experiencias interesantes y hasta emotivas y a preguntar absolutamente todo lo que quieras sin miedo ni vergüenza.

1) Morris Arte Gráfico: un universo hipnótico construido por la imaginación de más de 80 artistas / Av. Santa Fe 2729 - Galería Patio del Liceo - Local 43.

En Tienda Morris podés entrar directo, revolver durante horas, preguntar, llevarte un sticker o salir sin comprar; todo está permitido.

Juli Federico y Romi Choconi se conocieron dentro de la Galería Patio del Liceo. Fusionaron sus espacios en uno que funcionaba a la vez como el estudio de diseño de una y el showroom de remeras estampadas en serigrafía de la otra. Con el tiempo, se transformó en un espacio de talleres lo que sembró la idea de abrir una tienda de arte gráfico. Nada es tan fácil, y menos en el mundo del arte, así que arrancaron con un par de pop-ups medio fallidos y un rumbo bastante incierto, hasta que decidieron empezar a montar obras; las suyas, las de amigas y colegas, y las de algunas alumnas del taller. Así, a fines del 2019, nació Morris: buscando su huequito entre el estudio de diseño de Juli, las clases de Romi y las exposiciones.



Ahora exhiben por lo menos la obra de 80 artistas, la mayoría del palo del diseño. Por eso esa impronta de ilustración y estilo gráfico tan propio del lugar que te hipnotiza apenas ponés un pie dentro. "El espacio físico es como un viaje, la gente se divierte mucho. Aparte es muy lindo ver lo que les provocan las obras", cuenta Julieta. "Es distinto, el venir acá a la tienda y poder tomarte el tiempo de chusmear cada obra y de revolver los cajones, es muy divertido. Y siempre descubrís algo más, porque en la web está casi todo pero no todo; trasladar la experiencia física a lo virtual es muy difícil". Uno puede navegarse Tienda Morris en Internet de arriba a abajo, pero no hay como la sensación fascinante de verse físicamente envuelto en tanto arte, de ir pasando los prints en los cajones cual discos y descubrir tesoros escondidos.

Hay muchas técnicas de elaboración y de impresión en las obras que exhiben. Hay obras impresas en serigrafía, en risografía, prints digitales, afiches impresos con tipos móviles, obras originales en acuarela, en collage, cianotipo, stickers, pins y un poquito de cerámica también. De ahí varían también los precios; no vale lo mismo una obra original (la pintura auténtica) que una reproducción digital, que es mucho más accesible. "Eso se lo contamos siempre a la gente, para que sepan lo que se están llevando", comenta su creadora. Porque, por más de que salgas con las manos vacías, si estás abierto a conocer y curiosear, te podés ir con mucha información. "Nosotras sabemos mucho de la técnica y de quién es cada obra y cómo está hecha, conocemos la historia detrás de casi todas las obras. Si la persona está dispuesta, además del arte se lleva una historia detrás, y eso está muy bueno".

Por $ 700 hoy podés regalarte una postal que ya funciona como un pequeño cuadro. Y si no te llevás nada, porque no terminaste de conectar con lo que viste, podés volver en un tiempito que van a haber cosas nuevas. Preguntar, pasar un buen rato curioseando, salir con las manos vacías, todo está permitido acá. Pero regalarte el momento para entrar siempre te deja algo lindo: desde un nuevo cuadro para la pared que tenías vacía hasta el nombre de 10 nuevos artistas que te gustan, para empezar a seguirlos en Instagram.

Tienda online.

2) IDLB: revalorizando la belleza de la imperfección, los objetos únicos y el disfrute sin culpa de las cosas lindas/ Av. Córdoba 6381 - Chacarita.

Una tienda de objetos únicos. Eso es lo primero que me surge cuando pienso en ID LB y en la hermosa experiencia que fue sumergirme visualmente en sus estanterías. Y así es como lo pensaron sus creadoras, Irana Douer y Luciana Berneri, ambas trabajaron en galerías muchos años y, hacia el final, se sentían desmotivadas. Porque querían un espacio donde ellas y cualquiera pudieran comprar obras de arte, pero además porque aparecían muchos artistas ofreciendo cosas que "no eran consideradas arte" en esos lugares - por sus formatos, principalmente -, pero que estaban buenísimas y merecían venderse.



Así se asociaron y dieron vida a ID LB, cuyas siglas corresponden a sus nombres, ya que la curaduría de ambas es parte de lo que hace que la tienda sea esa tienda y no otra. "Surgió de las ganas de que cualquiera pueda comprar arte y de apreciar todo lo hecho a mano, algo que sucede en el resto del mundo menos acá", explica Irana. Empezaron en el espacio que albergaba a la galería, después pasaron a un showroom con tienda online hasta que llegó la gran sorpresa: la pandemia. Pero lejos de arruinar el proyecto, lo impulsó al máximo. "La gente pasó de no estar nunca en su casa a estar 24/7 y se dio cuenta de lo mal que vive", confiesa la creadora. "Se dieron cuenta que tenían las paredes blancas, que tomaban café en la peor taza del mundo... empezaron a darle bola a la casa y era justo lo que nosotras estábamos ofreciendo. Mucha gente compró su primera obra con nosotros, lo cual fue hermoso."

Porque en ID LB ofrecen arte en todas sus formas, y con decenas de materiales diferentes. Además, el criterio de selección de artistas es federal. Los objetos de cerámica son su primera entrada a la gente y lo que más sale. Tienen cantidad de piezas de losa, gres, porcelana, vidrio, ¡incluso papel maché! Venden textil, bordado, tejido, telar, alfombras, joyería, obras en acuarelas o en acrílicos, fotografías, serigrafías, serigrafías, grabado, publicaciones editoriales, revistas, pósters, prints, velas y probablemente me esté olvidando de más.

Tienen algo para todos, para todos los gustos y todos los bolsillos. Hay cosas simples pero hechas a mano - que cargan esa belleza de la imperfección - otros objetos súper curiosos y peculiares. Lo que sí hay que saber es que nada es igual a otra cosa. Puede haber un set de 4 platos o tazas parecidas, pero en los juegos de búsquedas y accidentes del artista, nada queda igual. Además, el catálogo está en constante dinamismo. "No vas a encontrar siempre las mismas cosas ni de los mismos artistas. Hoy está esto, mañana hay otra cosa y pasado otra", cuenta Irana, algo que es parte de la esencia del lugar. "Eso esta bueno porque la gente viene y se encuentra con cosas distintas siempre, y nosotras además no nos aburrimos. Cada vez que llega algo es como Navidad, cada caja que abrimos es una fiesta".

Además de la filosofía de la unicidad, de la perfección de lo imperfecto y del "si te gustó algo es ahora", las chicas creen firmemente que las cosas lindas están para usarse. No existe el "me da pena usar la vela", porque si se termina o si se cacha el plato, te acercás y comprás uno nuevo (distinto seguramente, lo que es aún mejor). "Tu vajilla tenés que disfrutarla igual que lo que consumís en ella".

Irana y Lu son conscientes de que están educando al público que no suele consumir arte. Su trabajo es minucioso. Primero, esa persona que no tiene arte ni sabe mucho, se compra una taza. Simple, pero artesanal. "Mucha gente cree que comprar obra es carísimo, es inaccesible", explica Irana. "El que se anima con una cosa después se va animando con más, se va contagiando. Le pierde el miedo".

Tienda Online.



3) Galería Pared: coleccionistas de arte 2.0, espacios empapelados con tus artistas preferidos / Guatemala 5550 - Palermo.





Las mejores creaciones son las que surgen de una necesidad. Pared no es la excepción: nació mientras Nacho Levin, uno de sus dueños, buscaba un lugar que vendiera obras auténticas de artistas, pero a precios accesibles, para decorar sus espacios. Costó y mucho encontrarlo. Cuando descubrió esta falencia en el sistema de comercialización tradicional de arte, se le prendió la lamparita y se juntó con su amigos Charly Alonso y Natalia Elichirigoity a pensar un negocio juntos. Dedicaron tres años (y muchos asados de por medio) a darle forma a este proyecto; querían hacer algo interesante, distinto, que no cayera en Pinterest o en los bancos de imágenes, sino que haya sellos de artistas reales. Pared - el nombre que eligieron porque justamente todo lo que ofrecen va a la pared -, abrió sus puertas el pasado 20 de mayo de 2022 y, desde hace 9 meses, su crecimiento es exponencial.

Pared es una galería, pero sumamente distinta. Solo vende obras en papel (enmarcadas o sin marco) - ilustraciones digitales, fotografías y arte plástico - o en canvas: no hay objetos decó ni otros elementos artísticos. Imprimen todo en calidad fine art, la más premium que hay en reproducción de obras de arte. Al ser reproducciones, y no la obra original (cuando se trata de una analógica), son más accesibles. Este es su objetivo desde el día 1: facilitar y descontracturar el acercamiento al arte. Que la gente se anime a entrar a una galería, a mirar sin compromiso lo que hay en las bateas y, si no le gusta, puede irse sin problema.

Hoy, a menos de un año de abrir, ya tienen una red de más de 240 artistas colaborando con ellos y siguen creciendo. Exhiben más de 2100 obras, curando entre 20 y 30 nuevas por semana. "Somos muy abiertos con la curaduría, tenemos una colección enorme, nuestro objetivo es poder mostrarlos a todos", comenta Nacho, quien está a cargo del lado más comercial. "Ese es el objetivo de las bateas: que puedan ver mucha variedad y que puedan encargar lo que quieran si no lo encuentran en el tamaño que buscaban".

Ah, porque hay otra novedad: el precio solo varía por el tamaño de la obra, pero no por el artista. "Tiene que ver con la experiencia que queremos dar al cliente, que es completamente distinta a las tradicionales, donde los precios varían un montón y lo que te gusta suele costar mucho más de lo que no te gusta", explica su fundador. Saben lo importantes que son los artistas en esta rueda, es un círculo de colaboración mutua y de retroalimentación. Pared les brinda un canal para que expongan su arte frente a mucha más gente; y sus artistas le dan todo el valor al producto que venden en la galería. Es por eso que jamás van a vender algo que no tenga un artista por detrás cobrando una regalía. "Nuestra idea es ir transformando a la gente en nuevos coleccionistas de arte".

Tienda Online.

4) Sach: de alma a alma: un espacio que te conecta con tu creatividad desde el primer paso /Estados Unidos 300 - San Telmo.





Sach, el proyecto que refleja el corazón y el alma de su creadora, Salvina Chunco, irradia creatividad por todos lados. Empezando porque fue producto de su recorrido experimentando con distintas disciplinas artísticas, desde la pintura hasta el teatro y la danza. Es ahí cuando descubrió que todo se vincula a la expresión creativa de las personas, y nació un interés por armar un espacio donde convivan distintas disciplinas creativas.

Se materializó en el momento en que cerró un almacén que llevaba más de 35 años funcionando en la calle Estados Unidos, en San Telmo, y Salvi entendió que era hora de dar el paso. El proyecto fue tomando identidad propia en el andar mismo, en la experiencia, y hoy es un puente para que almas coleccionistas encuentren esos objetos únicos que acompañen su cotidianeidad. "Quiero que todo lo que vayas incluyendo a tu vida cotidiana tenga esa cuota de especial y único, y que a su vez vos ejerzas tu creatividad puertas adentro porque tu hogar es tu obra, un reflejo de tu ser, de tu esencia", comparte Salvina. "Nos encanta acompañar el momento en que ves algo que te conmueve y que dice algo de vos".

Sach tiene varias aristas. En primer lugar: su tienda de obras singulares. Ella, junto con un equipo que fue formando a lo largo de los años, seleccionan obra de 80 artistas de distintas disciplinas - visuales, ceramistas, joyeras, diseñadoras, bordadoras - algunos más clásicos y otros que juegan con su creatividad de maneras distintas. Como Catalina que se dedica a recuperar géneros antiguos y con eso confecciona almohadones únicos, todos distintos.

A su vez, complementan estas piezas con objetos vintage o antiguos seleccionados. Un "gabinete de curiosidades", concepto que conoció viajando y le pareció súper atractivo: el intercambio de elementos que se van transportando de un lugar a otro, y pasan por distintos momentos, manos, lugares y estadíos.

En esta búsqueda de acercar a las personas a encontrarse con su creatividad y su expresión, también dan talleres en el espacio. Algunos de forma más continua, como un taller de pintura, y otros en formato workshop, como el de escritura y pintura que brindó Mili Pochat titulado "Todo parte de una misma sensibilidad", u otros de encuadernación y de técnicas más específicas. Su última novedad: la inauguración del estudio Sach Tattoo, un espacio separado que invita a tatuadores a hacer su arte y convertir a las personas en lienzos que lo expandan por el mundo.

Salvina está convencida de que no es necesario saber técnicamente para adquirir una obra, sino que lo esencial está en el encuentro que se da entre tu sensibilidad y la sensibilidad del artista que lo creó. "Presenciar el momento donde una persona se enamora de un objeto es emocionante", confiesa. "A mi me encanta contar sobre cada artista. Soy muy fan del proceso creativo y de acompañar a los artistas, de presenciar sus transformaciones, es hermoso. Y de golpe a veces se genera un lindo engagement, los compradores le escriben al artista y se forma un vínculo".

Hay pocas cosas más enriquecedoras que escuchar a una persona apasionada de lo que hace. Salvina Chunco es una de ellas y así es como logró dar vida, sostener este espacio y hacerlo crecer continuamente desde el 2018. "Amo mi trabajo, amo lo que hacemos. Tengo la suerte del equipo que pudimos ir armado, donde cada una aporta, ve algo y lo trae a la mesa para conversarlo entre todas. Amo esa frescura de trabajar desde un lugar cambiante y en proceso".

Tienda Online.

5) Tienda Quorum: un imán visual emplazado en el corazón de San Telmo / Defensa 894, San Telmo.





Es imposible caminar por la mítica calle Defensa en San Telmo y no girar la cabeza al pasar por Quorum, una de las primeras tiendas de arte ATP de la ciudad. El proyecto nació de Santiago Carrera, un fotógrafo y artista que junto a su hermana María y su marido Olive, un artista francés, quisieron crear un lugar amigable para el público que acerque el arte argentino a todos y todas.

"A diferencia de las galerías, dejamos la puerta abierta para invitar a que entren quienes quieran, tenemos música y todos los precios están puestos en las obras", explica el inventor y amante del proyecto que ya lleva siete años en funcionamiento. Trabajan con casi 70 artistas, obras de muy diversa técnica y precios que van desde los mil a los 800 mil pesos. "Aunque hay curaduría y selección, la tienda es muy ecléctica". Él es consciente de que el mercado argentino de arte es muy chico; hay muchos artistas y pocos compran. De alguna forma, Quorum genera un movimiento que enriquece a quienes compran y a quienes producen arte.

Su ubicación es la meca del turismo. Según Wikipedia, por su calle transitan 50 mil personas cada domingo. Pero no solo compran extranjeros, sino que últimamente hay un creciente público local y eso los pone muy contentos. "Con cada venta que hacemos anotamos de qué país es el comprador. Y le avisamos al artista: tu obra se fue a Alemania, Colombia, Francia y eso me parece muy lindo", confiesa Santiago.

El espacio te roba las miradas apenas entrás. En Quorum comercializan arte de varias técnicas: bordado, cianotipo, collage, fotografía, grabado, paper cut, pintura, print, risografía, serigrafía, libros de artistas, de texto, fanzines, de fotografía, ilustrados e infantiles. También se pueden encontrar agendas, cuadernos, libretas, mochilas, tote bags, textiles, stickers y objetos deco para la casa.

María y Olivie hace un año y medio se fueron a Francia y abrieron una nueva Tienda Quorum allá, donde exponen obra de artistas argentinos y latinoamericanos. Desde ese entonces, sumaron en Argentina a Meli como nueva socia y crítica de arte, algo que le aporta un plus, de técnica y conocimiento al negocio. "La gente entra y termina muy contenta. Antes de irse me comenta lo mucho que le encanta este lugar, Si, ¡a mi también me encanta! Me encanta estar acá".

Tienda Online.

6) Yunta: #serfelizconarte, una guía amiga y compañera para llevar alegría a los hogares de todos.

Yunta nace desde un enorme amor al arte y al diseño. Este concepto de Arte ATP fue llevado 100% a la virtualidad por Guillermina Álvarez, una apasionada de las obras y los artistas, que selecciona los objetos uno a uno con un criterio que va más allá de la técnica. "Es lo que me pasa con esa obra, es muy importante que se sienta el amor y dedicación del artista", explica.

En el 2017 empezó a dar vueltas esa idea de arte para todos en su cabeza y se terminó de materializar con la ayuda de Magda Pardo, que la ayudó a crear una galería virtual cálida como si se tratara de una experiencia física. "Queremos que el arte no sea esa entidad lejana e inaccesible sino todo lo contrario, que forme parte de nuestra vida, que nos llene, que nos de color, que nos dé alegría", explica Guille. Pero, a su vez, el lugar del artista es súper importante para ella. Yunta es una plataforma de expansión, que busca el desarrollo de la carrera de cada artista que forma parte. Por eso hoy trabajan con 100 artistas, y la idea es darle el lugar a la máxima gente posible.

Más allá de tratarse de una plataforma virtual, está muy lejos de la frivolidad de Internet. Funciona como un catálogo grande, no tiene carro sino que cada obra tiene un código y, al que le interese una, puede contactarse por WhatsApp, por mail, por llamado o por mensaje directo de Instagram. "Ahí empieza una relación re linda, se genera una fidelización alucinante. Es como magia lo que va pasando porque viene el referido, vuelve a comprar el que ya compró y, bueno, una vez que elegís tu objeto, tu obra, nosotros nos encargamos del enmarcado y la entrega", explica con pasión su creadora.

Guillermina no quiere que esto termine acá. Hace poco incorporaron una sección para los más chicos, "para mí el mundo niño en el arte es fundamental y me fascinaba que haya una sección donde mamá, papá, tíos, sobrinos se sienten juntos escrolleando y eligiendo arte. Fue algo nuevo, diferente y funcionó", cuenta. A su vez, a fines del año pasado se asociaron con Pool Lykan en un multiespacio llamado 6 Tigres que fusiona una propuesta gastronómica en la parte de adelante, con una petit tienda Yunta atrás. Este, es su gran foco y desafío de este 2023.

Tienda Online.

///

Fotos: son gentileza de las tiendas mencionadas.