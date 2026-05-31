Del 5 al 7 de junio se realizará una nueva edición de Arte en La Herencia, la muestra que combina arte y compromiso social y que este año tendrá como objetivo recaudar fondos para el sostenimiento de los cuatro centros de atención Conin que administra Fundación Más Humanidad en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro tendrá lugar entre las 12 y las 20 en La Herencia Eventos, ubicada en Saraví 1867, en la localidad de La Lonja, partido de Pilar, y reunirá a más de 80 artistas junto con una agenda de talleres, charlas, recorridas guiadas y propuestas para toda la familia.

La iniciativa llegará este año a su undécima edición y coincidirá con la celebración del 15° aniversario de Fundación Más Humanidad, organización que trabaja desde hace una década y media acompañando a familias en situación de extrema pobreza.

Actualmente, la entidad alcanza a 1.040 personas, entre ellas 350 niños menores de cinco años, a través de sus centros de atención Conin ubicados en Tigre, Lima-Zárate y Derqui-Pilar.

El lema de este año: “La belleza salvará al mundo”

La edición 2026 estará atravesada por el lema “La belleza salvará al mundo”, una frase atribuida al escritor ruso Fiódor Dostoievski que busca poner al arte como herramienta de sensibilización y transformación social.

Desde la organización destacaron que la propuesta apunta a generar conciencia y promover la participación de la comunidad a través de expresiones artísticas, al tiempo que contribuye al sostenimiento de programas de asistencia y acompañamiento para familias vulnerables.

A lo largo de sus distintas ediciones, Arte en La Herencia logró convocar a visitantes provenientes de diferentes localidades del Gran Buenos Aires y consolidó un espacio donde el arte y la solidaridad convergen en una misma propuesta.

Actividades, talleres y una peña solidaria

La programación comenzará el viernes 5 de junio con la charla “Pintar con plantas, el cantero como obra de arte”, a cargo de Maryjoe Gardener. La actividad se realizará a las 14.30 y propondrá una mirada sobre el jardín como expresión artística.

Ese mismo día, a las 16.30, se desarrollará la visita guiada “La muestra bajo la mirada de un artista”, encabezada por Felicitas Marcone, quien recorrerá junto al público las obras y presentará a algunos de los artistas participantes.

La jornada continuará a las 19 con un taller de gin organizado junto a Saraví Gin y culminará desde las 20 con la tradicional Peña Solidaria, que contará con la participación de grupos folclóricos en vivo.

El sábado 6 de junio, entre las 15.30 y las 17, se llevará adelante un taller gratuito destinado a niños junto a Bastidores AliArte. Allí, los participantes podrán intervenir y pintar su propio lienzo acompañados por un artista.

Más tarde, a las 17, la licenciada Leila Daleffe brindará la charla “Historia del arte en 40 minutos… y la crónica de un futuro incierto”, una propuesta que recorrerá diferentes momentos de la historia del arte y reflexionará sobre su papel en la actualidad y su proyección hacia el futuro.

Un espacio para que los chicos creen sus propias obras

Entre las novedades de esta edición se destaca la incorporación de un espacio especialmente pensado para los más pequeños, desarrollado en alianza con Bastidores AliArte.

Durante los tres días de la muestra, los visitantes podrán elegir, adquirir y pintar en el momento su propio bastidor, con todos los materiales incluidos, sumando una experiencia participativa al recorrido artístico.

Fiesta aniversario de Fundación Más Humanidad

Como parte de las celebraciones por los 15 años de la fundación, el sábado 6 de junio desde las 20.30 se realizará una fiesta especial aniversario dentro del predio de La Herencia.

De esta manera, Arte en La Herencia volverá a reunir arte, encuentro comunitario y acción solidaria en una propuesta que busca canalizar recursos para sostener el trabajo que Fundación Más Humanidad desarrolla junto a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Las entradas para participar del evento ya se encuentran disponibles a través de la página oficial de Arte en La Herencia. https://www.arteenlaherencia.com.ar/