La Selección ya sumó a Messi, y la AFA a un gigante chino como nuevo sponsor: quiénes son y de cuánto es el millonario contrato

Luciendo un llamativo buzo estampado de Dsquared2 de 420 euros, Lionel Messi arribó ayer a la Argentina junto a sus compañeros del Paris Saint Germain de Francia Leandro Paredes y Ángel Di María , por lo que el entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con el plantel disponible completo de la Selección de cara a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Messi diría presente en los compromisos frente a Venezuela, este viernes a las 20:30, y ante Ecuador, el martes 29 de marzo en el mismo horario y en condición de visitante.

Argentina-Venezuela: día, horario, precio de reventa de las entradas y dónde ver el partido de la Selección rumbo a Qatar 2022



En tanto los que no estarán son Lautaro Martínez por coronavirus, Lisandro Martínez a raíz de una lesión muscular, y "Dibu" Martínez, "Cuti" Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía , todos suspendidos por la FIFA tras el polémico y suspendido encuentro frente a Brasil.

OTRO CONTRATO MILLONARIO

Por otra parte, la AFA anunció que llegó a un acuerdo comercial con la compañía Wanda Sports, a través del cual Wanda s e transforma en nuevo Agente Comercial Exclusivo de las Selecciones Nacionales en territorio chino .

Wanda es uno de los holdings más importantes de China , con diversas unidades de negocios, vinculadas al deporte, medios y entretenimiento entre otras cosas, que auspicia a la FIFA y es dueño del Atlético Madrid, cuyo estadio lleva su nombre. Esta alianza apunta a incrementar los sponsors regionales de la Selección en China y de esa forma aumentar los ingresos por patrocinio en dicha región.

Según pudo averiguar El Cronista se trata de un negocio que, entre lo que pagó el Grupo y lo que se espera recaudar de patrocinio le va a dejar este año a la AFA al menos u$s 3,5 millones.

AFA acuerda con Binance el mayor auspicio de su historia después de Adidas, pero hay juicio en puerta



La AFA ya había sumado en los últimos meses a la plataforma de venta de autos Kavak.com (dos años por u$s 2 millones); a la aplicación alemana OneFootball; y a Binance, la compañía de blockchain con un contrato de u$s 40 millones por cinco años, convirtiéndose en su mejor auspicio después del de Adidas, que alcanza más de u$s 20 millones anuales. A estos hay que sumarles a Coca-Cola, Sancor Seguros, YPF, Toro, Schneider, PedidoYa y McDonalds entre otros.

Claudio Tapia, Presidente de AFA, destacó la importancia de este acuerdo: "Dentro de un año tan importante como el que comenzamos, con el Mundial por delante (...) este tipo de alianzas nos permite seguir generando ingresos y desarrollar nuestra marca de la mano de empresas líderes . Sabemos que junto a éste grupo tendremos la posibilidad de seguir incorporando sponsors importantes en China y de esa manera incrementar los ingresos".

Por su parte, Gao Yimin, vicepresidente de Wanda Culture Group y presidente de Wanda Sports Group China, dijo: " La selección argentina es una de las selecciones nacionales más fuertes del mundo . Con su récord sobresaliente y el atractivo de las superestrellas, tiene una base sólida en China. Wanda Sports utilizará sus ricos recursos de clientes nacionales y la experiencia acumulada en el campo del marketing deportivo".