La estrella de rock que decidió darle una lección a sus hijos: ¿por qué los dejará sin herencia cuando él se muera?

Desde 1962, los Rolling Stones se convirtieron en una de las bandas de rock más influyentes del mundo. A lo largo de su carrera, Mick Jagger y Keith Richards han hecho cientos de canciones que fueron éxito a nivel mundial y ganaron un sinfín de premios.

Sin embargo, uno de los dos cantantes hizo un importante anuncio. El rockero insinuó que las regalías de su música no formarán parte de la herencia de sus hijos.

¿Qué pasará con el legado musical de Mick Jagger?

En medio del lanzamiento de su próximo disco con los Rolling Stones, Mick Jagger fue consultado sobre su herencia en una entrevista para el diario estadounidense The Wall Street Journal.

El cantante aseguró que, si algún día vende sus derechos de las canciones de la banda, el dinero que gane lo destinará a la caridad. Con esto, se refirió a que sus regalías no serán parte de la herencia para sus hijos.



Mick Jagger insinuó que sus hijos no heredarán los derechos de las canciones de los Rolling Stones. (Foto: archivo)

"Mis hijos no necesitan 500 millones de dólares para vivir", declaró Mick Jagger y argumentó que, si dona el dinero de sus derechos a organizaciones benéficas, podría hacer algún bien en el mundo.



Durante la entrevista, Jagger señaló que todavía la banda no tiene los derechos de las canciones grabadas antes de 1971, que incluyen los grandes hits como "Satisfaction", "Paint it Black" y "Jumpin Jack Flash". También aclaró que no se ha tomado ninguna decisión sobre el catálogo de la banda.

¿Cuántos hijos tiene Mick Jagger?

El cantante de 80 años tiene 8 hijos. Sus hijos mayores son Karis y Jade. Junto a la actriz Jerry Hall, tuvo cuatro hijos: Elizabeth, Georgia, James y Gabriel. El séptimo hijo es Lucas, de 24 años, y el más chico, producto de su actual relación con la exbailarina Melanie Hamrick, es Deveraux de 7 años.