Johnny Depp vs Amber Heard: cómo ver en vivo el polémico juicio de los u$s 50 millones

Johnny Depp ya testificó, y Amber Heard regresó al banquillo de los testigos este lunes en la demanda por difamación de u$s 50 millones del ex actor de Piratas del Caribe contra su ex esposa. Los procedimientos se llevan a cabo en el Palacio de Justicia del Condado de Fairfax de Virginia.

Después de un receso de cinco días, el juicio continuará toda esta semana, arrancando a las 10 de la mañana de Argentina, pudiéndose ver en vivo a través del canal Law&Crime.

Al cierre de los procedimientos el 5 de mayo, la jueza Penney S. Azcarate les dijo a los actores de Hollywood y a sus respectivos equipos legales que quería que los argumentos finales se llevaran a cabo el 27 de mayo.

Ambas partes están presentando sus casos ante un jurado de siete personas, el juez y una creciente audiencia online. Heard había estado en el estrado durante dos días cuando el tribunal hizo una pausa de un receso del 9 al 12 de mayo. El contrainterrogatorio de Depp por parte de los abogados de su coprotagonista en Rum Diary terminó el 21 de abril.