El Gobierno español y el PSOE han cargado este jueves contra el Partido Popular por la operación Kitchen y han apuntado a que el expresidente Mariano Rajoy, quien ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional, no solo conocía su existencia, sino que habría dado instrucciones para llevarla a cabo. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, aseguró que existen pruebas que implican al PP “a su más alto nivel” en esta operación. En una entrevista en TVE recogida por EFE, tras la declaración de Rajoy en el juicio, presuntamente orquestado desde el Ministerio del Interior para sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora, López expresó que espera que “la justicia haga justicia y sea igual para todos”. Además, advirtió: “No vaya a ser que veamos instrucciones claramente inquisitorias o condenas sin pruebas y solo con hipótesis y, luego, veamos cómo no hay condenas con todas las pruebas del mundo”. El ministro acusó al PP de haber utilizado los recursos del Estado “para perseguir al que persigue el delito o para eliminar pruebas o para amparar la corrupción” y recalcó que existen audios, grabaciones y testimonios “muy claros” que apuntan a instrucciones desde la cúpula del partido. “Era una operación montada y ordenada por el Partido Popular con un objetivo concreto y hay pruebas más que evidentes” de que Rajoy “no solamente conocía esa operación, sino que estaba, digamos, dando instrucciones para ello”, afirmó. La operación Kitchen habría sido organizada desde el Ministerio del Interior con el objetivo de sustraer documentación sensible a Luis Bárcenas que pudiera comprometer al Partido Popular. Según el Gobierno, se trató de una operación “pseudopolicial”, con un objetivo concreto y con implicación de los niveles más altos del partido, en base a audios, grabaciones y testimonios que, aseguran, son “muy claros”. El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de “absolutamente sorprendente, por no decir inaceptable” que Rajoy no haya sido juzgado por su presunta vinculación con Kitchen o el caso Gürtel. En declaraciones a los medios tras participar en un acto del PSOE en Villalar por el Día de Castilla y León, sostuvo que “con la cuarta parte de la cuarta parte de la cuarta parte” de esas acusaciones, el presidente Pedro Sánchez habría sido llevado al banquillo. En ese mismo lugar, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, recordó que ya existe una sentencia que “condenó como organización criminal al Partido Popular” y que, a su juicio, demuestra que el partido era “toda una estructura para la corrupción y encima de utilización el propio Estado para intentar tapar esa corrupción”. “Es lo más perverso en democracia que pueda haber, eso es el Partido Popular, a pesar de lo que diga Mariano Rajoy”, aseguró. La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó de “indecente” la “severa amnesia” mostrada por Rajoy en la Audiencia Nacional y sostuvo que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no puede seguir “escondiéndose”. A su juicio, debe dar explicaciones, asumir responsabilidades y aclarar si exigirá a Rajoy que abandone el partido. En un vídeo remitido a los medios, Torró subrayó que la Kitchen es “presente” y “no un caso más de corrupción”, sino “el gran caso de corrupción” del Partido Popular. Además, planteó que Feijóo debe decidir si quiere ser un “líder menguante que traga y calla” o si prefiere “intentar tomar las riendas” de su partido, aunque el cargo le “vaya en ello”.