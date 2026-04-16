Un grupo de científicos realizó un hallazgo histórico en la Antártida que podría abrir las puertas al conocimiento de nuevas especies marinas en una de las regiones menos exploradas del planeta, destacándose por su singular anatomía. Durante una expedición en el continente más frío de la Tierra, un equipo científico internacional encabezado del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) en Barcelona anunciaron el descubrimiento que sorprendió a la comunidad científica, ya que se trata de animales desconocidos para la biología, según informó el autor del trabajo, el español Fernando Ángel Fernández-Álvarez. Este hallazgo, publicado recientemente entre 2025 y 2026, fue bautizado como Mobydickia poseidonii. El éxito de la investigación resalta la importancia de la “exploración de museos”, donde encontraron el espécimen. El descubrimiento del calamar Mobydickia poseidonii en el Museo de Historia Natural de Londres representa un hito de “biología de archivo”, al reclasificar un ejemplar hallado en la Antártida en los años 50 tras 70 años de mala clasificación. Este hallazgo, liderado por el científico español Fernando Ángel Fernández-Álvarez, confirma una familia biológica nueva, algo inédito en cefalópodos durante tres décadas. Este animal desafía todas las teorías biológicas, ya que se encuentra físicamente adaptado a profundidades abisales. Este calamar destaca por poseer brazos equipados con ganchos en forma de tridente para sujetar presas en la oscuridad total. Esta estructura morfológica única, que lo diferencia de otros calamares, indica una evolución especializada en las aguas del Océano Austral. Los investigadores lograron demostrar que las colecciones históricas todavía guardan secretos biológicos que pueden ayudar a entender mejor la biodiversidad de las profundidades de la Antártida. El descubrimiento fue liderado por un equipo científico internacional encabezado por el español Fernando Ángel Fernández-Álvarez, del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) en Barcelona. La particularidad del avance es que no encontraron al animal en el océano, sino en el Museo de Historia Natural de Londres, donde un ejemplar capturado en los años 50 había permanecido mal identificado y olvidado durante siete décadas dentro de un frasco. Al analizar el espécimen, los investigadores notaron características anatómicas únicas, como ganchos en forma de tridente en sus brazos, que no encajaban con ninguna especie conocida. Mediante un exhaustivo análisis científicos, determinaron que el calamar era tan distinto a los demás que no solo era una especie nueva, sino que pertenecía a una familia completamente inédita para la ciencia, algo que no ocurría desde hacía 30 años.