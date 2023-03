Gran Hermano 2022: una exparticipante pidió que expulsen a Marcos por "misógino"

Gran Hermano 2022, el ciclo conducido por Santiago del Moro en Telefé, está cada vez más cerca de su fin. Después de la eliminación de Lucia "La Tora" Villar, el premio de 15 millones de pesos se disputa ahora entre cinco participantes.

Sin embargo y lejos de la algarabía, la ganadora de la edición 2007, Marianella Mirra, arremetió contra Marcos Ginocchio y lo tildó de "misógino".

Gran Hermano 2022: la furia de una exparticipante contra Marcos

A través de su cuenta de Instagram (@Marianelamira_ok), la exparticipante se mostró crítica ante "El Primo".

"El pibe no se banca a las minas. Jamás quiso a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace, no es de caballero", afirmó.

"¿Qué le pasa con las mujeres a ese flaco? Déjense de joder. Ojalá se vaya por misógino", sentenció.



"¡Que Marcos se vaya a rezar a la Virgen de los 3 cerritos!", escribió la tucumana. A los pocos minutos, explicó: "Les cuento que casi no los leo. No por falta de respeto, sino que no me gusta cómo se dirigen y la efervescencia que causa Gran Hermano".

"Yo la viví del otro lado. Sorry si no les va mi humor ácido que me ha ayudado siempre en la vida. No es personal, entiendan", concluyó.





¿Quién es el primer finalista de Gran Hermano 2022?

Este miércoles se realizó la última gala de nominación del ciclo. Fueron cuatro los participantes que quedaron en placa. Sin embargo, después de ganar la prueba del líder, Ignacio "Nacho" Castañares se convirtió en el primer finalista de GH 2022.

Gran Hermano 2022: quiénes están nominados

En miércoles 8 de marzo quedaron cuatro participantes en placa:

Camila con 7 votos

con 7 votos Marcos con 4 votos

con 4 votos Julieta con 2 votos

con 2 votos Romina con 2 votos

Gran Hermano 2022: quién se va el domingo según las encuestas

A pocos días de la gala de eliminación, un usuario de Twitter (@Fedeebongiorno) realizó una cuenta que anticipa quién será el próximo eliminado de Gran Hermano.

Hasta el momento, más de 250.000 personas participaron del sondeo. La participante con más votos es Romina con 44,9%. Después sigue Camila con 37,8% y Julieta con 16.3%. El participante con menos votos es Marcos con un 1%.