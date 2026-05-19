Rematan propiedades sin herederos en CABA desde u$s 28.000: cómo postularse y cuáles son los requisitos. Foto: Gemini.

Una oportunidad imperdible se abre para todas las personas que están buscando ser propietarias. Con precios que arrancan muy por debajo del mercado, Banco Ciudad abrió la convocatoria para una subasta de propiedades sin herederos en Buenos Aires.

En su sitio web oficial, en el apartado de subastas, se pueden ver los requisitos para participar en cada una, luego de haberse registrado con sus datos personales.

Cuáles son las propiedades que forman parte de la subasta del Banco Ciudad

Entre las propiedades que se destacan, consta un departamento de un ambiente, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Está sobre la calle Rojas y la subasta partirá en los u$s 28.111,89. Los interesados podrán registrarse hasta 48hs antes de la subasta, que está prevista para el 5 de junio.

Los interesados en participar de la subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas o empresas, en el portal. Fuente: Banco Ciudad.

También hay otro departamento de un ambiente en Mataderos, cuyo valor parte desde los u$s 30.256,54 y se debe dar un depósito en garantía para participar.

En total, son 5 bienes los que forman parte de esta subasta, entre los que constan departamentos, construcciones y terrenos en Caballito, Palermo, Mataderos, Constitución y Recoleta.

Por qué ocurre el remate de propiedades sin herederos

El remate se enmarca en las disposiciones legales que establecen que las propiedades sin herederos identificados pasan a ser administradas por el Estado local. Previo a ser ofertadas, atraviesan un proceso legal que incluye la constatación de ausencia de herederos, la toma de posesión judicial y una valuación técnica.

Posterior a eso, el Banco Ciudad se encarga de la tasación, exhibición y venta mediante subasta pública en modalidad 100% digital, lo que, según la entidad, permite una mayor participación de interesados de todo el país.