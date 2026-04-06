El mundo de la decoración de interiores dio un giro este 2026. Si bien la clásica Lengua de Suegra sigue siendo valorada por su resistencia, los hogares argentinos están haciendo espacio para una protagonista mucho más exuberante. A diferencia de la rigidez de las suculentas tradicionales, esta planta destaca por su movimiento, sus hojas verdes brillantes con recortes profundos y, sobre todo, por la velocidad con la que transforma cualquier ambiente. Se trata de la Philodendron, fenómeno del Selloum. Mientras otras plantas pasan desapercibidas, esta especie genera una sensación de abundancia y frescura inmediata. A pesar de su aspecto exótico, no es una planta caprichosa. Para que luzca siempre verde y vigorosa, seguí estos consejos básicos: Para que tu Philodendron no detenga su marcha, es vital renovar su espacio cada uno o dos años. Sabrás que es el momento cuando las raíces asomen por los orificios inferiores de la maceta.