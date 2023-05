Día Internacional de Star Wars: ¿dónde y en qué orden ver las películas?

Cada 4 de mayo se celebra el Día Internacional de Star Wars, fecha en la que se conmemora la saga de ciencia ficción creada por George Lucas en 1977. La efeméride fue seleccionada por el juego de palabras que se forma entre "May the fourth" y "May the force", una de las frases más emblemáticas de la obra.

Su primera celebración fue en un festival coordinado por el Toronto Underground Cinema de Canadá en 2011. A partir de allí, los amantes se encargaron de difundirla alrededor de todo el mundo.

Día Internacional de Star Wars: ¿por qué se celebra el 4 de mayo?





La primera película de la saga, titulada "Star Wars: Episodio IV", se entrenó en 1977. Sin embargo, recién en 2011 se instauró el 4 de mayo como el Día Internacional de Star Wars.

El día fue elegido por la similitud fonética entre "May the force be with you" y "May the fourth be with you".

¿En qué orden ver las películas de Star Wars?





En 1981, la primera edición pasó a llamarse "Star Wars: Episodio IV". Esta modificación generó confusión entre los espectadores e instauró dudas vinculas con el orden cronológico.

A continuación, en qué orden ver las películas de Star Wars:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma;

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones;

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith;

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza;

Star Wars Episodio V: El imperio contrataca;

Star Wars Episodio VI: Regreso del Jedi;

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza;

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi,

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

En qué orden cronológico ver las series y películas de Star Wars:

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma;

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones:

Star Wars: La guerra de los clones (serie);

Star Wars Episodio III: La venganza de los sith;

Star Wars: The Bad Batch (serie);

Han Solo: una historia de Star Wars (película);

Obi-Wan Kenobi (serie);

Andor (serie);

Star Wars: Rebels (serie animada);

Rogue One: una historia de Star Wars (película);

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza;

Star Wars Episodio V: El imperio contrataca;

Star Wars Episodio VI: Regreso del Jerdi;

The Mandalorian (temporadas 1 y 2);

El libro de Boba Fett (serie):

The Mandalorian (temporada 3);

Ahsoka (serie);

Skeleton Crew (2023);

Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza;

Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi,

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker.

¿Dónde ver todas las películas de Star Wars?





Desde 2020, todas las películas y series de Star Wars están disponibles en la plataforma de streaming Disney+.