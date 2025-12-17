El hallazgo sin precedentes que confirma la existencia de un planeta de Star Wars

Un equipo de astrónomos ha realizado un descubrimiento inesperado al encontrar las primeras pruebas sólidas de un planeta que orbita alrededor de dos estrellas en un ángulo de 90 grados. Este hallazgo representa una confirmación de la existencia de astros similares a ‘Tatooine’, del universo ficticio de “Star Wars” (“La guerra de las galaxias”).

De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Europeo Austral (ESO), el descubrimiento del planeta, denominado 2M1510 (AB) b, fue posible gracias al Telescopio Muy Grande (VLT, por sus siglas en inglés), que es una herramienta de la principal organización astronómica de Europa, ubicada en el cerro Paranal, Chile.

Digno de una película de ciencia ficción: el descubrimiento que confirma la existencia de un planeta de Star Wars. Imagen: archivo.

Un descubrimiento sorprendente

“El descubrimiento fue accidental”, afirmó Amaury Triaud, investigador de la Universidad de Birmingham, quien junto a su equipo notó variaciones inusuales en las órbitas de dos enanas marrones, estrellas que se sitúan en un tamaño intermedio entre el sol y grandes planetas como Júpiter.

La trayectoria orbital de estas estrellas fluctuaba como si un tercer objeto estuviera ejerciendo fuerzas de atracción y empuje sobre ellas. Los científicos deducen que el responsable de dichas fuerzas es el planeta 2M1510 (AB) b, considerado “el primer exoplaneta jamás descubierto en un movimiento perpendicular a la órbita de sus dos estrellas anfitrionas”, según un comunicado del ESO.

El hallazgo científico que rememora a Star Wars. (Fuente: archivo) AI generated

Sistema binario: la clave del descubrimiento

“Revisamos todos los escenarios posibles y el único que se alinea con los datos es la existencia de un planeta en una órbita polar alrededor de este sistema binario”, afirmó Thomas Baycroft, investigador y estudiante de doctorado en la Universidad de Birmingham involucrado en el descubrimiento.

Baycroft lideró el estudio que identificó la existencia del planeta, el cual fue publicado en la revista Science Advances. Las dos enanas marrones fueron descubiertas en 2018 gracias al uso del telescopio Speculoos, un proyecto que se encuentra en el Observatorio Paranal de Chile.

“Ambas constituyen el segundo par de enanas marrones eclipsantes conocido hasta la fecha”, según el ESO.

Con información de EFE