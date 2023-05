Día internacional de Star Wars: cuál es el origen del "May the Force be with you"

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars, una fecha para homenajear a la saga creada por George Lucas. La celebración fue creada por fanáticos y posteriormente difundida en redes sociales hasta ser reconocida mundialmente.

¿Cuál es el origen?

El origen de la fecha se remonta a 1979, cuando un diario británico publicó una nota felicitando a Margaret Thatcher con la frase "May the Force be with you".

Desde entonces, muchas empresas aprovechan la ocasión para ofrecer ofertas y descuentos en productos relacionados con Star Wars.

La Guerra de las Galaxias es una historia que ha mantenido el interés del público durante más de 40 años, convirtiéndose en un mito cultural.

La trilogía original fue desarrollada en los años 70 y 80 y es la más valorada. Más tarde surgieron las precuelas y una tercera trilogía, además de dos películas derivadas con la categoría de "Historias de Star Wars".



Todas las películas de la saga son: Trilogía original, Precuelas, Trilogía final y Historias de Star Wars:

Trilogía original

Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza (1977)

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (1980)

Star Wars: Episodio VI - El retorno del Jedi (1983)

Precuelas

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones (2002)

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005)

Trilogía final

Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza (2015)

Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi (2017)

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker (2019)

Historias de Star Wars

Rogue One: una historia de Star Wars (2016)

Han Solo: una historia de Star Wars (2018)

En conclusión, el Día de Star Wars es una fecha para celebrar la saga que ha cautivado a fans de todo el mundo y que sigue siendo un referente en la cultura popular.