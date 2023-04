El polémico trabajo de la hermana de Romina de Gran Hermano: "Es bochornoso" 

Romina de Gran Hermano se vio inmersa en diferentes escándalos, al conocerse detalles de su "lujosa" vida fuera del reality. Sin embargo, esta vez la noticia envuelve a otro integrante de su familia: ¿cuál es el trabajo de su hermana y por qué generó indignación?



La ex diputada ingresó a "la casa más famosa" del país con el objetivo de ganarse el premio para poder tener un hogar propio para ella y sus tres hijas. No obstante, a medida que transcurrió la competencia, se filtró parte de su vida que no concordaba con la historia.

Tanto su millonaria mansión, que revelaron en LAM, como una investigación por delitos fraudulentos, opacó la narrativa esbozada en GH 2022. En este marco, ahora salió a la luz la profesión de la hermana de la ex participante y desató otra polémica.

¿De qué trabaja la hermana de Romina de Gran Hermano 2022?



Una periodista de A24 fue invitada a la emisión de LAM, donde reveló detalles ocultos de la vida de Romina y su familia. "Es bochornoso que haya tantos familiares de ella trabajando en el municipio. Walter Festa no lo desmintió, pero si dijo que había menos familia de ella trabajando" , sostuvo.

En esta línea, remarcó que se descubrieron "más familiares" que ejercen en la comuna local, pero reveló otro dato que sorprendió a los presentes: "Inclusive también tiene una hermana que trabajaba, o trabaja, como asesora en el Congreso de la Nación".

"No entiendo por qué es o fue asesora, cuando Romina tampoco tenía experiencia para ser diputada" , remarcó y especificó que la hermana en realidad "se dedica a la decoración de tortas, vestidos de 15 y porcelana fría".

¿Cómo es la lujosa mansión de Romina de Gran Hermano?



Durante el programa, Romina confesó que poseen una casa en Pinamar porque "salía muy barato construir ahí". "El lote nos lo daban a pagan encima" , se justificó, aunque tiempo más tarde Yanina Latorre desmintió a la ex participante de GH 2022.

La panelista contó que el barrió está ubicado al lado de la Costa Esmeralda y es uno "de los más caros de Pinamar". "La casa de ellos tiene playa privada y motos de agua en la puerta" , lanzó ante la sorpresa de sus compañeros.