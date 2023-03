Revelaron cómo es la ostentosa mansión de Romina Uhrig de Gran Hermano: tiene playa privada y lujosas habitaciones

Romina Uhrig ingresó a la casa de Gran Hermano 2022 con el objetivo de poder comprarse una casa para ella y sus tres hijas. Sin embargo, en las últimas semanas, circuló la noticia de que su pareja, Walter Festa, le dejó una lujosa mansión en un barrio exclusivo de Pinamar.

"Estoy hablando con alguien del entorno de ella. Tienen dos casas en el mismo barrio: una se la terminó quedando la primera mujer y la otra Romina ", reveló Yanina Latorre, en LAM, sobre el patrimonio del ex mandatario de Moreno.

Inolvidable: así fue el conmovedor reencuentro de Romina y sus hijas en la casa de Gran Hermano

Gran Hermano 2022: quién fue el último eliminado y cuándo termina el programa

En las últimas semanas, salió a la luz una versión de que ambos estarían envueltos en una causa de enriquecimiento ilícito. "Explicame cómo un intendente que estuvo solo un período tiene una casa en Pinamar", lanzó Ángel de Brito, sobre Festa.

¿Cómo es la lujosa mansión de Romina de Gran Hermano?

Durante el programa, Romina le contó a sus compañeros que ella no podría vivir en otro lugar que no sea Moreno. "No me quería ir a vivir a la costa porque quería seguir cerca de mi familia y mis amigos", contó la ex diputada.

Sin embargo, luego confesó que poseen una casa en Pinamar porque "salía muy barato construir ahí". "El lote nos lo daban a pagan encima", se justificó, aunque tiempo más tarde Latorre desmintió a la participante de GH 2022.

En esta línea, la panelista contó que el barrió está ubicado al lado de la Costa Esmeralda y es uno "de los más caros de Pinamar". "La casa de ellos tiene playa privada y motos de agua en la puerta", lanzó ante la sorpresa de sus compañeros.

Se trata del barrio Villa Robles, en el que hay construidas alrededor de 80 casas. Según la periodista, se trata de "mansiones de lujo" que poseen entre 500 y 600 m² de la playa. Además, reveló que una de los residentes posee un helicóptero y "cuando se aburre, va a dar vueltas".

La polémica confesión de Coti Romero que puso en jaque a Gran Hermano 2022, ¿hubo fraude?

Encuesta de Gran Hermano 2022: quién se va este domingo y cuándo es la final

¿Cuántos años tienen las hijas de romina?

Romina Uhrig tiene tres hijas: Mía de 12 años, Felicitas de 3 años y Nina de tan solo un año. Vale destacar que, durante la semana que ingresaron los familiares, ellas no pudieron entrar por ser menores de edad. En consecuencia, eligieron a su sobrino Fabián.

Sin embargo, este lunes tuvieron un conmovedor encuentro con su madre de cara a la final de Gran Hermano 2022.

¿Quién es Walter Festa, el ex marido de Romina de Gran Hermano?



Romina estuvo en pareja con Walter Alejandro Festa, con quien tuvo tres hijas. El hombre de 53 años obtuvo el triunfo en las elecciones de 2015 como intendente del partido de Moreno, por el Frente Para la Victoria.

Desde muy joven, comenzó su militancia en el Partido Justicialista y en el 2003 ingresó como candidato a concejal suplente por el kirchnerismo. Más tarde, continuó su carrera política como referente de La Cámpora en la comuna.

Ya en 2010 fue designado como Jefe de la Delegación de la Administración Nacional de Seguridad Social en la ciudad de Moreno, y un año después encabezó la lista de concejales.

No obstante, cuando logró alcanzar su cargo como jefe comunal, fue sancionado en enero de 2018 por vacacionar sin pedir autorización. En este marco, perdió la interna ante Mariel Fernández, cuando se postuló como precandidato por el Frente de Todos en 2019.

¿Por qué investigan a Walter Festa, el ex marido de Romina de Gran Hermano?



Tras perder la interna con Mariel Fernández, referente del Movimiento Evita y actual intendenta del distrito, la funcionaria denunció que la gestión de Walter Festa dejó una deuda de mil millones de pesos en el Municipio.



Entre los gastos no declarados, se encuentran salarios, vacaciones, aguinaldos, viajes y compras inmobiliarias.