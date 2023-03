Marcos de Gran Hermano rompió el silencio sobre su novia y desató la indignación de Julieta: "Justo ahora..."

Marcos Ginocchio se consagró como el nuevo ganador de Gran Hermano 2022 y apagó la luz de "la casa más famosa del país". Sin embargo, en su salida se reencontró con su supuesta novia y generó polémica en las redes. ¿Qué dijo el participante sobre su relación sentimental?



Con más de un 70% de los votos, el oriundo de Salta fue el último jugador en abandonar el programa y se llevó un premio superior a los $ 15.000.000. No obstante, los rumores de una posible "farsa" provocaron una gran repercusión en los fanáticos.

El fogoso encuentro entre Marcos de Gran Hermano y su novia que hizo explotar las redes: todos los detalles



Fecha confirmada: ¿Cuándo empieza Gran Hermano 2023 y cómo anotarse?



En los estudios de Telefe, el participante se mostró muy acaramelado con su novia y la panelista, Marisa Brel, sostuvo que se trataba de su actual pareja. "Marcos la quiso cuidar", sostuvo, sobre los motivos por los que ocultó el vínculo durante cinco meses.

Marcos de Gran Hermano junto con su supuesta ex novia.

¿Marcos de Gran Hermano tiene novia?



Durante el debate en Gran Hermano, el ganador del certamen rompió el silencio sobre su relación con Julieta Illescas. "Cuando entré a la casa, no estaba de novio. Ya adentro de la casa, le comenté a mi hermana que la extrañaba y que quería estar con ella para ver qué nos pasaba", reveló.

"La extrañaba y la necesitaba mucho. Y bueno, mi hermana le contó y ella vino", expresó Marcos, muy emocionado por tener una nueva oportunidad con su pareja, aunque explicó que todavía no pudieron hablar.

La noche anterior, la panelista subió una foto de la joven con la leyenda: "Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo. Me apretó fuerte la mano y me sonrió", inició Brel, y remarcó: "Son hermosos los dos".

¿Qué dijo Julieta sobre la relación de Marcos de Gran Hermano?



Durante el programa que conduce Vero Lozano, Julieta Poggio no pudo ocultar su ironía e indignación con respecto a la nueva relación de su compañero.



"¿Es la primera vez que aparece en la tribuna? Qué raro, no... ¡Justo él es ganador y ella aparece!", dijo la finalista del certamen. A lo largo del programa, la supuesta atracción entre Marcos y Julieta fue la más promovida por los fanáticos.

En este marco, los panelistas de Telefe le consultaron si la ex se quería "colgar" de la fama del participante, a lo que ella lanzó: "Digo... porque no fue a otras tribunas. Ahora, en la final aparece. Media rara la aparición".

Mientras que también lo comparó con su novio, Lucca Bardelli y remarcó que "él estuvo en todas las galas".