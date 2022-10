De exitosa guionista de TV a emprendedora: lanzó una llamativa editorial para unir "lo mejor de dos mundos"

" ¿Y si un libro, además de ser maravilloso de por sí, se convirtiera en una puerta a otro mundo? ", se preguntó Marcela Citterio cuando, en 2019, su hija Chiara autopublicó su primera producción.



La escritora y guionista, de enorme prestigio y también carrera internacional, estuvo detrás de los libretos de recordados éxitos como Patito Feo, Amor en Custodia y Los Buscas de Siempre.

Fiel a su estilo innovador y, podría considerarse, de vanguardia, lanzó su propia editorial, The Orlando Books, que sale de las estructuras tradicionales. su proyecto propone combinar lo mejor de dos mundos: la literatura y la imagen, para generar contenido con potencial audiovisual.

Marcela citterio, la pluma detrás de historias inolvidables

Una idea rupturista no puede nacer de otra que no sea una mente creativa, inquieta y más que entrenada.

Marcela Citterio lleva un recorrido de más de 30 años como guionista y autora. (Foto: gentileza Marcela Citterio).

Citterio, que acumula un recorrido de más de 30 años, cruzó fronteras con sus historias en reconocidas cadenas internacionales como Nickelodeon, Telemundo, TV Azteca y RCN, entre muchas otras. Actualmente destila su trabajo también entre las producciones de Netflix y Prime Video.

LO MEJOR DE DOS MUNDOS: LA INNOVADORA PROPUESTA DE THE ORLANDO BOOKS

"Cuando mi hija Chiara (Francia Cittero) autopublicó su primer libro: Casi Amor, vi su talento para la escritura y no solo me llené de orgullo por supuesto, sino que además se me vino esta idea a la cabeza: ¿Y si un libro, además de ser maravilloso de por sí, se convirtiera en una puerta a otro mundo?", se explaya en diálogo con El Cronista.

"¿Y si la misma trama pudiera transformarse y sobrevivir a lo largo de otros dispositivos que permiten contar historias?", agrega.

Esa es, en líneas sintéticas, la esencia de su proyecto, que hoy es realidad. "Quiero construir un espacio en el que los libros puedan convertirse en puentes entre la literatura y el mundo audiovisual", describe la guionista.

"Aunque mi vida laboral transcurrió en el mundo audiovisual, siempre fui amante de la literatura. Desde muy chica me acompaña la ansiedad de leer y contar historias. El formato, el soporte en el que las cuento o las leo siempre se me mezclaba", relata al referirse a lo que la llevó a pensar en varias dimensiones. "Con este proyecto al fin dejo de tener que elegir entre el mundo literario y el audiovisual y abro el camino para que otras personas talentosas compartan este encuentro soñado", agrega.

En este sentido, remarca que todos los autores que quieran exhibir su trabajo son bienvenidos. "Lo que buscamos son historias interesantes, con un ritmo narrativo que convoque a quienes la lean y, perdón si caigo en el cliché, que emocione. La idea es tener variedad en los títulos, los géneros y las voces ", invita.

The Orlando Books es la innovadora editorial de Marcela Citterio. (Foto: captura).

"El público se volvió más exigente y más voraz"

En cuestión de pocos años, con el avance tecnológico y digital, las maneras de consumir historias, sean novelas, libros, series o películas, se transformó por completo.

Hoy es casi impensado que, quien tenga Internet, no posea acceso a una cuenta de Netflix, HBO Max o cualquier plataforma de streaming. Citterio, que hace poco también publicó su primer libro (La Chica que no quería ser Princesa), lo captó a la perfección y su trabajo evolucionó en la misma dirección.

"El público se volvió más exigente y más voraz. Nada alcanza, siempre tienen necesidad de más y todo ya. No hay paciencia para ver una serie una vez por semana , ni para ver comerciales. Aunque ahora los costos quieran cambiar esta costumbre y volver a un estilo más cercano a lo que era el antiguo canal de cable, siento que es muy difícil este paso atrás", opina.

"Pero no tengo dudas, el contenido es la clave y define el futuro de un proyecto dentro de las plataformas actuales. Hay que saber qué se quiere contar y cómo hacerlo de forma tal que el público pueda seguir interesado, pero sin abusar de recursos y extensiones que terminan acartonando o siendo desleales a la historia", considera.

Otro factor protagónico en esta era lo constituyen las redes sociales, a lo que tampoco es ajena. La autora lo reconoce y considera que logran el acercamiento entre escritores y lectores.

La chica que no quería ser princesa, el primer libro de Marcela Citterio. (Foto: Instagram - @©itterio ).

"Mi primera incursión en las redes fue con Twitter en el 2010. En ese momento escribía para Telemundo una telenovela que se llamaba Aurora, y era increíble leer a gente de todo el mundo opinar sobre mis personajes y sus reacciones. Me maravillaba", recuerda.